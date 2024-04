Una de las actrices más conocidas de México es Angelique Boyer. La protagonista de teleseries como “Teresa” se hizo famosa a nivel internacional con un talento que siempre destaca en lo que hace.

Sin embargo, pocos conocen las raíces de Boyer, que están muy lejos de la tierra de las teleseries que protagoniza.

Boyer es de origen francés, de hecho nació precisamente en Francia, no en su adorado México y tiene una conexión con el país de las baguettes mucho más fuerte de lo que imaginan.

Pero, cómo llegó Angelique Boyer a Francia y cuál fue su camino para llegar a teleseries tan exitosas como “teresa”, donde todos imaginan cualquier cosa de ella, menos que podría ser francesa.

Angelique Boyer: la francesa más mexicana del mundo

Saint Claude, una pequeña comuna de Francia, ubicada casi en el límite con Suiza, es el lugar donde Angélica Boyer llegó al mundo.

La villana de teleseries como “Teresa” nació en julio de 1988 y vivió en esa localidad hasta 1990, cuando sus padres decidieron migrar a México.

A diferencia de lo que vivió Ludwika Paleta, cuyos padres emigraron desde Polonia, la familia de Angelique tenía una conexión con México ya que su madre lo era.

Por lo mismo, tuvo de inmediato la doble nacionalidad, así que cuando sus padres, el francés Patrick Boyer Blanc y de la mexicana Sylvie Rousseau de Boyer, decidieron migrar a México, el cambio no se convirtió en algo tan complejo para la actriz.

Con un perfecto francés y español, se convirtió en la francesa más mexicana, viviendo en ciudad de México, aprovechando al 100% su infancia.

Explicó a Quién, respecto de esa época: “Yo de chiquita era como una niña/niño. Viví en un fraccionamiento muy grande donde había árboles, a los que siempre me subía. Siempre terminaba sucia y con las rodillas raspadas. Sí que le saqué provecho a mi infancia”.

Añadiendo que a los 8 años se cambió de casa. Aquí no había tanto espacio para jugar en la calle, por lo que su dormitorio se transformó en un escenario para actuar y cantar al ritmo de Fey.

Trabajando desde pequeña

La actriz mostró sus dotes artísticos trabajando como modelo infantil desde pequeña, cuando su cabello extremadamente rubio llamaba la atención de todos.

Señalaba “Los niños del fraccionamiento solían decirme “pelos de elote” para molestarme, pero no me afectaba. Me enojaba si me tocaban el pelo, por ejemplo, las señoras en el supermercado no creían que tuviera el pelo tan rubio y empezaban a tocarlo”.

Sin embargo, desde ese momento comenzó a tener un acercamiento con el espectáculo y a los 8 años entró al Centro de Educación Artística Infantil de Televisa, el semillero de estrellas mexicanas como Eiza González, Aarón Díaz, África Zavala o Juan Soler

Desde este momento comenzó su formación para trabajar en el espectáculo, siendo parte de grupos como “Rabanitos Verdes” y “C3Q’s”.

A los 16 años comenzó su trabajo en las teleseries, un trabajo que continúa hasta ahora.

En un lapso de poco más de 5 años, Angelique participó en varias de las teleseries más exitosas de Televisa como Rebelde Way y Teresa, que en 2010 le dio el status de estrella internacional.

Su conexión con Francia y el amor a México

Protagoniza algunas de las teleseries más importantes de la televisión mexicana durante las últimas décadas, sin embargo, Angelique Boyer mantiene su conexión con Francia, su país natal.

En varias entrevistas se le puede escuchar hablando un perfecto francés, que es destacado por ser nativo, lo que deriva de su relación con sus padres.

Estudio en el Liceo Francés de Ciudad de México, por lo que mantuvo el idioma y en entrevista con Despierta América confesó que con su padre siempre habla en francés, mientras que con su madre, quien falleció en 2016 después de una operación a corazón abierto, “el chisme, lavadero y eso, sale mejor en español”.

Además, de ellos aprendió el valor del trabajo. Así lo comentó indicando: “Fuimos una familia muy unida; también de padres muy trabajadores. Mi papá me enseñó la disciplina y el entregar todo a tu trabajo, cuando amas todo lo que haces”.

La actriz añadió, “no llegué en cuna de oro, conocí a unos papás muy trabajadores, muy luchones, que llegaron a un país a adaptarse culturalmente en todos los sentidos; a amar a México más que muchos mexicanos”, rescató Hola!.

Las discrepancias de Angelique Boyer con su país natal

La conexión con Francia la mantiene a través de su hermano mayor, Arnaud Boyer, quien vive hace varios años en ese país.

Es usual que la mexicana viaje a su país natal para visitar a su hermano, sus sobrinos y disfrutar de la cocina de ese país, ya que Arnaud, es chef.

Precisamente, en uno de sus viajes, la actriz se dio un momento a través de sus redes sociales para comentar una situación que vivió en Francia.

Según comentó en su cuenta de Facebook, aparentemente sufrió algún episodio de discriminación, aunque nunca lo dejó expresamente claro.

“Maldigo las diferencias e indiferencias que hacemos en la sociedad. Estoy en el país en el que nací y si antes me sentía extranjera, hoy soy orgullosamente extranjera, me defendí diciendo que no soy de aquí y recibí lo peor”, señaló en su cuenta de Facebook.

“Y así me voy con la peor imagen de la gente que no nació en este país y se siente con el poder de hacer y decir cosas que hieren los derechos humanos. Estoy ofendida por el trato que hay en Francia”, agregó, según comentó People.

“Valoro México y a los mexicanos más que nunca. Gracias por enseñarme a ser mejor humana”, divulgó. “Qué ganas de volver a mi país. Soy mexicana, no solo porque mi mamá lo fue, sino que tengo 27 años y llevo 25 en México. Ya quisieran muchos saber lo que yo he aprendido en México. ¡Que viva México y su gente!”, cerró.

Su publicación llamó la atención de todos, aunque la franco-mexicana volvió a su país natal, no sin antes siempre destaca el amor por el país que la adoptó, México.