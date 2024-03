La jornada del miércoles, la Princesa de Gales, Kate Middleton, conmocionó al mundo entero al revelar que padece cáncer.

Y es que tras semanas, meses inclusive, de especulaciones, finalmente se supo el motivo de su ausencia frente a las cámaras, ya que no se le veía desde diciembre de 2023.

A mediados de enero, se informó que fue sometida a una operación abdominal y que podría reaparecer en Pascua, sin embargo, se adelantó una semana.

En las cuentas de redes sociales del Príncipe y Princesa de Gales, Kate dijo que “La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”.

La noticia generó un apoyo transversal a la familia real, tanto desde la misma corona, como de autoridades de otros países e incluso celebridades.

Apoyo del Rey Carlos a Kate

A días de la revelación, se conoció que un miembro de la realeza fue un apoyo fundamental para Kate, y no, no fue su esposo William (quien renunció a varias actividades para estar junto a ella).

En específico, esa persona fue el Rey Carlos, quien hace poco confirmó que padece cáncer de colon. De hecho, ingresaron casi en las mismas fechas que Kate al London Clinic.

Según la revista People en Español, fuentes de la revista Times señalaron que Carlos fue el mayor apoyo de la princesa y que incluso “cuando estaban juntos en el hospital, caminaban mucho por el pasillo para pasar tiempo con ella. Él la ha estado alentando y apoyando en todo momento (a Kate)”.

Un portavoz del Palacio de Buckingham añadió que el Rey Carlos ha mantenido contacto estrecho con Kate Middleton, luego del anuncio.

Se espera que la princesa pueda retomar algunas actividades una vez que reciba el alta médica, fecha que aún no ha sido definida, ya que se encuentra en la etapa inicial de su tratamiento.