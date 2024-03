La nueva Aretha Franklin o Nina Simone, así se presentó la carrera de Lauryn Hill, quien ingresó al mundo del espectáculo cuando tenía 15 años.

Una voz privilegiada, un encanto natural y una capacidad de comerse el escenario nunca antes vista.

Por lo mismo, a nadie extrañó que cuando lanzara su primer disco el éxito inmediato se reflejara en que logró hacer historia en el mundo de la música, cuando llegó donde nadie había llegado.

Laury Hill estaba destinada a ser una grande de la música, sin embargo, el ocaso llegó pronto para la cantante, quizás mucho más rápido de lo que muchos imaginaron al escuchar su versión de “Killing Me Softly”, cuando su carrera como solista ni siquiera comenzaba.

Lauryn Hill: la rapera que cambió la historia de la música

La carrera de Lauryn Hill comenzó a los 15 años, cuando junto a Wyclef Jean y Pras conformó The Fugees, una banda de rap, rhythm y blues que resultó ser el trampolín de la carrera de la cantante.

Su interpretación de “Killing Me Softly with His Song”, original de Roberta Flack, se transformó en su mayor éxito y el disco donde estaba, The Score, los llevó a ganar dos premios Grammy, a Mejor álbum de rap y Mejor interpretación R&B por un dúo o grupo con cantante.

El éxito llevó a que cada uno comenzara una carrera en solitario y ahí es cuando Lauryn Hill comenzó a escribir su propio capítulo en la música del mundo.

Lanzó “The Miseducation of Lauryn Hill” en 1998, un disco a sus más de 25 años, sigue siendo considerado uno de los mejores de la historia.

Lauryn se convirtió en la primera mujer que obtiene 10 nominaciones a los Grammy y la noche de la premiación se llevó 5 a casa, incluyendo Mejor disco del año, siendo la primera artista de hip-hop que obtiene este galardón. La carrera iba solo en ascenso.

Sin embargo, Lauryn Hill renunció a ser la estrella de la música que todos esperaban, limitó su trabajo y simplemente eligió dejar de grabar discos, privando al mundo de su arte, pero privilegiando vivir su vida, aunque las cosas no salieron tan bien.

Su relación con el hijo de Bob Marley

Con 22 años y en la cima del éxito, Lauryn Hill decidió abrazar la maternidad junto a su pareja desde 1996, el jugador de fútbol americano Rohan Marley, hijo del mítico cantante Bob Marley, con quien estuvo hasta 2011.

En 1997 dieron la bienvenida a Zion David, luego en 1998 a Selah Louise, Joshia Omaru en el 2001, John Nesta en 2002) y finalmente Sarah, la menor de la familia, que llegó en 2008.

“To Zion”, la canción que dedicó a su primogénito, explica en parte el camino que siguió la artista en esos años, dejando atrás la presión de ser una artista en la cúspide del éxito, consigna El Mundo.

“Todos me dijeron que fuera lista / Cuida de tu carrera, me decían / Lauryn, hija, piensa con la cabeza / Pero yo preferí sentir con el corazón”, señala parte de la letra que refleja su decisión de dedicarse a su familia.

Sin embargo, su camino se seguía alejando de la música y más bien se apegaba a la iglesia a través del Hermano Anthony, quien la instó a adentrarse en el estudio de la biblia y continuara dejando atrás su carrera.

Aunque en 2003 asistió a un concierto en el Vaticano, mientras el papa era Juan Pablo II, causando una de las polémicas más grandes de su carrera.

En el concierto de Navidad, Lauryn Hill aprovechó su momento en el escenario para atacar directamente a la iglesia católica por el encubrimiento que hicieron de los abusos sexuales contra niños protagonizados por sacerdotes en Estados Unidos, consignó El Universal.

La retirada de la música

Aunque en los años venideros retomó la música brevemente y tuvo un reencuentro con sus compañeros de The Fudgees, la realidad es que Lauryn nunca volvió a lanzar un nuevo álbum de estudio, aunque tuvo un especial en MTV Unplugged.

En entrevista con el podcast 500 Greatest Album de Rolling Stone señaló que para ella “Lo más extraño es que nadie de mi sello me ha llamado alguna vez para preguntarme: ‘¿Cómo podemos ayudarte a hacer otro álbum? nunca… nunca’… ¿Dije alguna vez? ¡Nunca!”.

Aunque explicó que estar con un sello detrás podría poner en riesgo su arte al poder coartar su creatividad, consignó Harper’s Bazaar.

También destacó, “después de The Miseducation, hubo decenas de obstruccionistas con tentáculos, políticos, agendas represivas, expectativas poco realistas y saboteadores por todas partes”, explicando su experiencia en sus años de éxito.

Llegado 2011 finalizó definitivamente su relación con Rohan Marley, para luego tener a su sexto hijo, cuya paternidad nunca se reveló.

Lauryn Hill a la cárcel

Aunque el hecho público que más la marcó en la década pasada es su paso por la cárcel, luego de haber sido condenada en 2013 a 3 meses de presidio, 3 meses de arresto domiciliario y 1 año de libertad condicional, más la multa de 60 mil dólares que se sumó al pago del millón de dólares que debía a Hacienda.

La artista reconoció no haber declarado al fisco ingresos de 2.3 millones de dólares en los periodos de 2005 a 2007 y luego, 2008 a 2009, por los derechos de autor que le pertenecen, consignó El País.

Condenada en mayo, ingresó a una cárcel de mínima seguridad en la zona de Danbury, Connecticut, en julio del mismo año. Aquí apoyó en las labores de limpieza, cocina y jardinería, mientras convivía con otras reclusas.

El 7 de octubre salió del presidio. En el momento, su abogada, Nathan Hochman, declaró a través de un comunicado “Ms. Hill ha salido hoy de la prisión federal después de cumplir sentencia. Ha sido liberada algunos días antes en base a una serie de factores… como el de su buena conducta. Ahora empezará un año de libertad bajo fianza con tres meses de confinamiento en casa durante ese año”, consignó Los 40.

Ese mismo día la cantante sorprendió a sus fans con el lanzamiento de un nuevo tema, Consumerism, canción que Hill sacó desde su experiencia enfrentando el juicio y la cárcel.

El legado de Lauryn Hill y un hijo que lo está haciendo bien

Lauryn Hill sigue presente en la música, volvió a los conciertos, aunque esporádicamente, en ese inter tanto incluso se presentó en chile, cuando en 2019 llegó hasta el festival Fauna Otoño para interpretar sus mejores éxitos.

Su legado musical es tan relevante que la Academia de la Grabación la incluyó este año entre los miembros del Salón de la Fama de los Grammy, por su disco “The Miseducation of Lauryn Hill”, consignó Variety.

Aunque recientemente quien está ganando un espacio en la música es su hijo, Joshua Omaru Marley, más conocido como YG Marley.

Cuando eres nieto de Bob Marley e hijo de Lauryn Hill, es muy dificil que las cosas no salgan bien contigo en la música y bien lo sabe YG que devolvió el reggae a las listas de popularidad.

Su canción “Praise Jah In The Moonlight’ entró en el puesto 39 de los “Hot 100”, un hito que se había concretado por última vez en 2017 con ‘Bam’, la colaboración de Damian Marley y Jay-Z.

“YG Marley comienza el tema con un sample de su abuelo, concretamente de la canción ‘Crisis’, y mantiene ese groove durante toda la canción. Junto a unos coros capaces de llenar tus auriculares”, consignó JNSP.

Sin duda alguna, volveremos a escuchar de él nuevamente y quizás, alguna vez su madre lo acompañe, para deleitar al público con una de las voces más privilegiadas de la música.