Epítetos como “maldita idiota” y “¿¡Quién mierda te crees que eres!?”, habría recibido la actriz de Los Soprano, Lola Glaudini mientras filmaba con Johnny Depp.

El trabajo de los actores se remonta a los inicios de los 2000, cuando el actor detrás de “Jack Sparrow” protagonizó “Blow” junto a Penélope Cruz. En esta cinta, Glaudini interpretaba a Rada.

Ambos grababan una escena donde Depp hacía un monólogo cuando el director de la cinta, Ted Demme, le pidió a la ex Criminal Minds “estallar en carcajadas”. Esta siguió su indicación al pie de la letra, lo que terminó provocando la furia de Depp.

“Johnny Depp, cuando dicen ‘corten’, camina hacia mí, se me acerca, me apunta con el dedo en la cara y me dice: ‘¿Quién mierda te crees que eres? ¿Quién mierda te crees que eres? Cállate de una puta vez"”, relató la actriz en conversación con el podcast Powerful Truth Angels.

Pero las agresiones de Depp en contra de Glaudini no se habrían detenido ahí: “Estoy intentando decir mis putas líneas y tú me estás desconcentrando. Maldita idiota. Oh, ahora, ¿ahora no es tan gracioso? ¿Ahora puedes callarte? ¿Ahora puedes cerrar la puta boca? Lo callada que estás ahora, así es como te quedas“, le habría gritado.

La actriz relató que se trataba de su primera “película importante” y que, antes del ataque, era fanática del trabajo de Johnny Depp, lo que se derrumbó con su reacción.

Lola reveló que Depp se habría “disculpado” con ella más tarde, atribuyendo su reacción a que estaba en personaje. Sumado a ello, la actriz aseguró que el fallecido cineasta jamás la defendió o le pidió disculpas por el episodio.

Luego de que se dieran a conocer estas declaraciones de Glaudini, un representante de Johnny Depp habló con Deadline, donde se refirió a las acusaciones: “Johnny siempre da prioridad a las buenas relaciones de trabajo con el reparto y el equipo, y este relato difiere en gran medida del recuerdo de otros miembros del set en aquel momento”, aseguró en su defensa.