Un verdadero escándalo se vive en Colombia, por el reality “La Casa de los Famosos”, el que reúne a varias figuras públicas de dicho país, en un encierro como el de “Gran Hermano”.

Y es que la actriz, Nataly Umaña (38), conocida por participar en series como Tres veces Ana, Fetish y Por amar sin Ley, le fue infiel al interior del programa a su esposo, el también actor, Alejandro Estrada (44), con quien lleva más de 12 años de matrimonio.

Lo anterior, luego que la actriz estuviera a los besos y caricias con el modelo de 26 años, Miguel Melfi, a quien conoció en el encierro.

Fue en medio de una actividad del “congelado”, cuando todos quedaron inmóviles, instante en que ingresó Estrada, esposo de la conocida actriz.

Termina 12 años de matrimonio

Tras saludarla, dijo que “me tomó por sorpresa que dijeras ante las cámaras que nuestra relación venía muy mal, porque es algo que se pudo haber hablado en privado, antes o después”, dando a entender que él no consideraba o pensaba que su relación estuviera así de mal.

“Si tú y yo hubiéramos hablado a tiempo, abiertamente, tranquilamente, como te lo dejé saber antes de que vinieras acá, no tendríamos que estar soportando tanto dolor”, añadió el actor.

Mientras miraba a su aún esposa, Alejandro agregó que “Has dicho que lo nuestro ya no tiene nada perfecto, no pasa nada, está muy bien, solo digo que no fue la forma, me vengo a hacer a un lado de tu vida, está clarísimo que es lo que deseo, es una decisión tomada, es un ciclo cerrado”, reiterando en que retiraba todas las promesas que le hizo cuando se casaron.

Ella (Nataly) le fue infiel a su marido (Alejandro) dentro de La Casa de los Famosos Colombia. Esta noche entró su marido a #lacasadelosfamososcol y esto fue lo que le dijo 😱🔥pic.twitter.com/ZBphnhukB7 — La Comadrita (@lacomadritaof_) March 11, 2024

Pero no todo quedó ahí, ya que antes de desearle lo mejor en su futuro y que de verdad fuera feliz, le entregó su anillo de matrimonio. Mientras esto ocurría, la concursante del reality, quien por regla no se podía mover, lloraba.

Tras la salida de Alejandro, Nataly reiteró nuevamente que su matrimonio ya venía desgastado y justificó su infidelidad, sin embargo, recalcó en las cualidades de su esposo.