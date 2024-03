A mediados de enero pasado, el Palacio de Buckingham comunicó que la Princesa de Gales, Kate Middleton, se retiraba momentáneamente de la vida pública luego de haberse sometido a una cirugía abdominal de la que no se entregaron mayores novedades hasta hoy.

Este domingo, a través de la cuenta oficial de Instagram de los príncipes -Kate Middleton y el Príncipe William- se publicó la primera fotografía de su reaparición donde la británica posó junto a sus tres hijos.

Tal como se ve en la imagen, la princesa está sentada en una silla en un jardín, junto a Charlotte a su izquierda, Louis a su derecha y George a sus espaldas.

Mientras ella abraza a los más pequeños, el mayor de sus hijos con William la rodea por sobre los hombros.

Y aunque parece una interacción nada menos que tierna y familiar, exceptuando la ausencia de su esposo, varias agencias internacionales decidieron borrar la imagen de sus repositorios por sospechas de que la fotografía habría sido trucada.

De acuerdo a Laura Bundock, corresponsal especializada en realeza de Sky News, Associated Press afirmó en un comunicado que “ellos no creen que esta se la fotografía original”.

“Ellos dijeron que una inspección más detallada parece ser que la fuente manipuló la imagen”, explicó la periodista británica.

A esto, Bundock contextualizó que quien tomó la fotografía, y por ende es la fuente de donde proviene, es el mismo Príncipe William.

Así como AP eliminó la imagen de sus registros, otras agencias internacionales como Getty Images, Reuters y Agence France-Presse habrían hecho lo propio ante las mismas sospechas de que la fotografía habría sido trucada.

Sobre ello, también hicieron eco los internautas en redes sociales, quienes notaron como ciertos detalles parecían haber sido manipulados.

De esta manera, algunos notaron que la mano de la pequeña Charlotte no coincide con la manga de su sweater, así como su botín.

Sumado a ello, algunos usuarios de internet fueron aún más audaces al afirmar que no se trataría de Kate Middleton, sino que de un fotomontaje por completo, puesto que la Princesa de Gales no lleva su anillo de matrimonio que suele usar siempre.

Hasta el momento, la Casa Real Británica se ha abstenido de hacer comentarios respecto a esta nueva polémica que remece a la monarquía.

No comment from Kensington Palace tonight after at least 3 international pictures agencies refuse to distribute this morning’s photo of Kate and her children. Some of them (@AP ) have claimed “the source [the palace] has manipulated the image”. pic.twitter.com/ppOwDtPr9P

— Chris Ship (@chrisshipitv) March 10, 2024