Este viernes en suelo nacional se conmemora el Día de la Mujer, popularmente conocido como 8M. Por el Gobierno realiza un acto al que suelen asistir figuras importantes en el movimiento.

Así fue que la bailarina y primera ganadora de Gran Hermano Chile, Cony Capelli, fue invitada a participar del mencionado evento. Sin embargo, la decisión no cayó nada bien en sus detractores, quienes no dudaron en hacerle saber su desacuerdo.

Por ello, la figura de televisión tomó sus redes sociales para hacer frente a dichas críticas, momento donde se desahogó e incluso, reflexionó sobre cómo se trataría a un hombre en su lugar.

A través de un video cargado a su cuenta de Instagram, Capelli detalló: “No solo se me inhabilita por el hecho de haber pasado en adicción a las drogas, sino que también como una opción digna de poder ocupar en una actividad que es por conmemoración del Día a la Mujer… entendiendo que yo soy una mujer”, comenzó diciendo según consignó Página 7.

“Se argumenta basándose en fundamentos que tienen que ver con lo que fue mi adicción a la cocaína y a las drogas… He podido experimentar, en carne propia, cómo en TV se mira de distinta manera una mujer que tuvo una adicción a las drogas, en comparación a un hombre que la tuvo“, afirmó la bailarina.

Sobre ello, aseguró que aquellos hombres que han pasado por su misma situación continúan en televisión, y que no se les juzga por su vida personal.

“En cambio, a las mujeres se les inhabilita totalmente cualquier tipo de acción, cualquier intento de poder hacer tu vida mejor; y se te da una cadena perpetua con respecto a la adicción que alguna vez sufriste“, declaró la bailarina.

A lo que sumó: “No importa cuántas veces me llamen ‘jalera’, ‘cocainómana’, ‘drogadicta’, ‘alcohólica’. Yo podría demostrar acá con un papel médico que diga que estoy limpia, pero sé que seguirían diciéndome la misma etiqueta“.

Pese a los comentarios que recibió, Cony Capelli, aseguró que las críticas recibidas “(Me inspiran) aún más en querer estar ahí… no solamente en la invitación que me hizo el Gobierno, sino que en las situaciones en donde yo siempre me he sentido cómo con ustedes: luchando en las calles, como siempre ha sido y como siempre será“.