La influencer sufrió un accidente este fin de semana cuando un grupo de delincuentes intentó arrebatarle su auto junto a algunas pertenencias. Sin embargo, su viaje fuera de Chile no tendría relación con ello.

El viernes recién pasado, la creadora de contenido chilena, Naya Fácil, sufrió un intento de encerrona en la comuna de La Florida (región Metropolitana), mientras se trasladaba a la casa de una maquilladora en horas de la madrugada.

Tal como mostró ella misma en esa ocasión, un grupo de delincuentes le obstruyó el paso en una calle para quitarle sus pertenencias, de las que finalmente solo se llevaron su billetera y documentos, además de joyas de fantasía.

Sin embargo, en el transcurso del accidente, para evitar que le arrebataran el vehículo, la joven terminó estrellándolo contra una reja. Por lo tanto, este quedó con varios daños propios del choque.

Horas más tarde, cuando salió de la comisaria de la comuna donde hizo la denuncia, Naya contó que ese día iba a revelar que rifaría a su “facilona”, nombre con el que llama a su vehículo. Esto después de haber vendido su casa bajo el mismo método.

Sobre sus razones, para despojarse de sus pertenencias, la joven aseguró que se debía a qué en mucho tiempo no iba a poder manejar; sin embargo, recién ahora reveló los verdaderos motivos.



“Te comento que yo me voy de Chile, esto no es broma, es real”, le dijo en un video a uno de sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, quien le consultó al respecto.

“Por eso estoy buscando una página web donde rifar mi auto y todo el tema, así que esa es la respuesta y por eso es que voy a hacer una despedida con mis conocidos y todo lo demás”, agregó sin revelar mayores detalles de adonde irá y bajo qué contexto.

No obstante, cabe mencionar que la influencer tiene un contrato vigente con Canal 13, por un proyecto que no ha revelado, pero se ha rumoreado que se trataría de un nuevo reality de la señal. Sobre este mismo señaló el día del accidente que se encuentra en duda si persistir con ello.