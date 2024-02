Mike Gunther, director de varias producciones cinematográficas, debió ser evacuado a Punta Arenas desde la Antártica tras presentar problemas de salud. El también doble de acción terminó internado en un recinto clínico de dicha comuna.

El realizador estadounidense de 55 años fue ingresado a la Clínica RedSalud Magallanes. Según informa El Pingüino, tras un operativo en la Antártica, se consideró su evacuación médica debido a una dolencia que había presentado durante este fin de semana.

De acuerdo con antecedentes recabados por el medio citado, Gunther, durante su estada en el continente blanco, comenzó a sentir molestias que podrían estar asociadas a una hemorragia digestiva.

Director de cine, Mike Gunther, se encuentra internado en Punta Arenas

Hasta este viernes, Mike permanecía internado en la Unidad de Paciente Crítico (UPC) del recinto clínico puntarenense, siendo sometido a diversos exámenes para determinar, fehacientemente, su condición.

Gunther ha sumando cerca de una treintena de participaciones como actor, director, productor, guionista y jefe de dobles de acción. Como actor se le recuerda en las películas Rápido y Furioso, Duro de matar y El libro de los secretos (junto a Denzel Washington).

Como director, destaca su trilogía Rogue Warfare, disponible en Netflix. Además, como director secundario, participó en Transformers: The Last Knight (2017), Star Trek Beyond (2016), Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016) y Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021).