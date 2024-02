Tras una semana llevando donaciones para los damnificados en Viña del Mar, Nayadeth Neculhueque, influencer más conocida en el mundo del internet como Naya ‘Fácil’, vivió un altercado en un local nocturno que terminó con ella detenida.

La joven salió la noche del domingo a un local de karaoke en Viña del Mar conocido como “Locos x Viña”, lugar donde se enfrascó en una discusión con el dueño del recinto, quien la acusó de haberlo agredido.

Fue la misma influencer quien grabó las acusaciones en su contra, las que cargó en su cuenta de Instagram, al mismo tiempo que personal de Carabineros realizaba el control de identidad correspondiente.

Tras ello, ambos involucrados fueron trasladados para constatar lesiones, después de lo que se procedió a la detención de la influencer, quien fue puesta en libertad esta mañana.

Luego de aquello y fiel a su estilo, Naya se refirió al altercado a través de su cuenta de Instagram, donde admitió parte de su error: “Es verdad, yo me tomé los copetes, hubo una discusión, pero más allá de todo lo que pasó, eso ya se fue a tribunales. No me voy a referir más al tema”, afirmó.

Sin embargo, agregó: “Fue super desagradable todo lo que pasó, pero también reconozco que llevo seis días acá (…) que no se empañe esta causa, voy a volver a venir a ayudar, que ese es mi foco, la verdad”, dijo haciendo un llamado a sus seguidores a continuar aportando con los afectados por los incendios.

“Fue una locura, dormí en el calabozo, me sacaron los cordones, me esposaron de manos y pies. Yo sé que cura (ebria) soy ‘showcera’, es verdad”, reconoció y agregó: “Hubo ahí una discusión, pero a ese nivel de llevarme así, igual creo que se llevó a más grave la situación de lo que era”.

“Toda la gente que estaba ahí se dio cuenta que fue mucha la gravedad”, aseguró haciendo alusión a sus amigos.

Pero las palabras de Naya ‘Fácil’ no se detuvieron ahí, sino que también lanzó una crítica al personal de Carabineros y a su detención: “Estuve en el calabozo. Ni una frazada me llevaron, ni un pantalón. Los chiquillos me los fueron a dejar y no me los entregaron”.

“Ahí dormí en el suelo, tengo los dos brazos para la caga (sic) porque dormí para un lado en el cemento y después para el otro lado”, relató.

Pese a ello, la influencer extendió e insistió en el llamado a sus fanáticos de no perder de vista las necesidades de los damnificados por los incendios que afectaron a la región de Valparaíso.