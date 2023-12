Uno de los personajes más queridos de “Los Hechiceros de Waverly Place” fue el papel de Harper Finkle, interpretado por Jennifer Stone. Este personaje la llevó a la fama mundial como la mejor amiga de Alex Russo, la hechicera a la que dio vida una joven Selena Gomez.

Poco más de 10 años pasaron desde que Jennifer dejó de ser la fiel amiga de Selena, para tomar otros proyectos y cambiar su vida radicalmente.

La joven, que comenzó desde muy pequeña su carrera como actriz realizando comerciales, abandonó un poco esa veta cuando creció.

Se enfocó en seguir una carrera que poco tiene que ver con lo artístico y hace un par de años sorprendió al contar en qué estaba realmente.

Sin embargo, nunca dejó atrás el show por el que todos la conocen, por lo que un podcast sobre este exitoso programa y hecho por alguien que estuvo ahí, resultó ser la mejor forma de mantener la conexión con los fans.

Eso, aunque su vida cambiara radicalmente.

Jennifer Stone: Cómo llegó a ser Harper en “Los hechiceros de Waverly Place”

Como cualquier hermana menor, Jennifer Stone quiso seguir los pasos de su hermano y tomar papeles en obras de teatro.

Ese fue el primer paso que dio en el mundo de la actuación, cuando nunca pensó que eso la impulsaría, con solo 6 años, a comenzar una carrera artística.

A los 8 firmó su primer contrato con una agencia de talentos infantiles que la movió en la industria de la publicidad, llevándola a rodar algunos comerciales que se transformaron en sus primeros pasos para llegar a las grandes ligas.

Originaria de Arlington, ciudad de Texas en Estados unidos, vio una oportunidad en el cine y la televisión, la que se abrió cuando participó de “El secreto de los McCann”, su primera producción en Hollywood, donde compartió escena con otra estrella infantil, Haley Joel Osment, famoso por su alabada actuación en “El sexto sentido”.

Pero no solo estuvo ahí, también participó en un episodio de House en 2005, la serie de Hugh Laurie, que le dio un trampolín para ser una chica Disney.

Sin embargo, la estabilidad para Jennifer Stone vendría en 2007, cuando dejaría su ciudad natal para llegar directamente a Hollywood.

Ese año fue cuando comenzó a trabajar junto a Selena Gomez en Los Hechiceros de Waverly Place.

El trampolín de Los Hechiceros de Waverly Place

Cuando Jennifer Stone llegó a Disney pasó a ser parte del elenco de una de las series más exitosas de la pasada década en el entonces canal de televisión.

Se trata de “Los hechiceros de Waverly Place”, una familia italo-mexicana de apellido Russo, donde los tres hermanos, Alex, Justin y Max viven el entrenamiento de magos, herencia recibida de su padre Jerry, un exmago.

La protagonista es Alex, el papel que lanzó a la fama mundial a Selena Gomez, la estrella que en ese momento recién comenzaba a cultivar su carrera.

Y ahí es donde entra en escena Jennifer Stone, quien interpretó a Harper Finkle, la mejor amiga de Alex, quien se caracterizó siempre por usar atuendos que quizás no combinaron mucho entre si, pero que le dieron un toque diferente al papel.

Aquí, Stone al igual que Selena, conoció la fama mundial con sus 6 años al aire, esta serie se transformó en el trampolín para lograr llegar a otros papeles.

The List comentó que la actriz logró participar en producciones de renombre como Body of Proof y Pair of Kings en televisión o películas como The In-Between y The Perfect Night.

Sin embargo, aunque comenzó desde pequeña en la industria, todo apuntaba que una carrera en la actuación no era lo que necesariamente quería.

El cambio de vida de Jennifer Stone

Unas imágenes en Instagram revelaron qué estuvo haciendo durante los últimos años Jennifer Stone.

Aunque mantuvo una activa carrera en el entretenimiento, la verdad es que luego de salir de Los Hechiceros de Waverly Place y abandonar a Harper, su querido personaje, Stone entró a estudiar Psicología.

Sin embargo, su vida cambió radicalmente cuando le diagnosticaron Diabetes Tipo 1 en 2013, eso la llevó a tomar un nuevo rumbo en su vida y cambió de Psicología a Enfermería, consignó Yahoo! Life.

Su pasión, fuera de la actuación, estaba en la ciencia, por lo que para ella fue muy natural ponerse el traje de enfermera estudiando y luego comenzando a ejercer su profesión.

Aunque no dejó nunca su veta artística, de hecho The In-Between, la grabó en medio de unas vacaciones de verano de la escuela de enfermería.

Lo que quizás nunca imaginó es que cuando comenzara a ejercer su carrera sería cuando el mundo más la necesitara.

Jennifer Stone, la enfermera

Justo cuando comenzaba la pandemia del Covid-19, el mundo se encerraba y el personal médico se ponía su traje de súper héroe para salvar vidas, Jennifer Stone se puso su uniforme de enfermera y comenzó a ayudar a quienes más lo necesitaron en ese momento.

Consiguió un puesto en la urgencia de Providence, uno muy distinto al que pudo imaginar cuando protagonizó uno de los capítulos de House. Aquí las cosas eran reales y ella era parte de la solución.

En ese momento, vio cómo se comportaba el virus y la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Señaló a Deadline que su hospital contaba con la planificación adecuada después de ver otros desastres en ciudades como Nueva York.

Además, habló de sus sensaciones en el momento, indicando que “Creo que, como enfermera, te enfrentas a esto de manera mucho más directa y, para ser honesta, lo veo de esta manera: durante un turno de 12 horas, no se trata de mí. Se trata de dejarme a un lado para ayudar a alguien más”.

También comentó en ese momento “Trato de mantenerme realmente concentrada durante esas 12 horas para ser lo más eficaz y útil posible y luego simplemente relajarme cuando llego a casa. Soy un grana admiradora de los baños de burbujas, Drag Race y ver programas médicos, así que podría ver a alguien más hacerlo. También tengo una familia y amigos que me apoyan mucho y si necesito hablar de ello puedo hacerlo porque nunca sabes qué te va a afectar y qué no”.

Sin abandonar la Jennifer artista

Aunque la pandemia del Covid-19 pasó su momento más grave, Stone continúa trabajando como enfermera, claro que también dedica tiempo a otras actividades.

Primero, está enfocándose en su cuerpo y la vitalidad de este luego del diagnóstico de Diabetes tipo 1, indicando a Yahoo! Life “Tuve problemas con la imagen corporal y todavía lo tengo a veces hasta el día de hoy, pero para ser honesta, estoy muy agradecida por el diagnóstico de diabetes porque me obligó a salir del aspecto estético de mi cuerpo y entrar en la funcionalidad y la salud de mi cuerpo”.

Pero también usa sus redes sociales como una forma de comunicación, por lo que no dudó en usar una polera con la frase “No es país para viejos” cuando cayó Roe vs Wade y se impuso restricción al aborto en algunos lugares de Estados Unidos.

Aunque por sobre todo, aún no abandona su paso por Los Hechiceros de Waverly Place, ya que junto a su co-estrella David de Luise, quien interpretó al padre de la familia, crearon el podcast “Wizards of Waverly Pod”.

Aquí recuerdan su paso por la serie y los momentos que vivieron en varios capítulos. También han pasado muchos personajes del elenco, como la misma Selena Gomez, quien no dudó en participar junto a su padre y mejor amiga de la ficción.

Por su parte, Jennifer continúa intentando concienciar de su enfermedad a sus seguidores a través de redes sociales, realizando viajes en su motocicleta y siendo la enfermera que siempre tiene un espacio para volver a ser la artista que siempre fue.