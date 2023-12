Una historia de Instagram de Raimundo Cerda generó una ola de críticas en redes sociales luego de que el ex Gran Hermano posteara un video conduciendo a exceso de velocidad con la palabra “adrenalina”.

En las imágenes, se puede ver como “Rai” conduce por una autopista mientras graba el video para publicarlo en redes y pasa junto a otros autos a gran velocidad.

“Que irresponsable” o “eso es muy peligroso”, fueron algunos de los comentarios que recibió a través de X (Twitter). Incluso sus fans se quejaron: “lo defendí mucho por muchas cosas, pero eso ya no se puede”, manifestaron.

Former Big Brother Chile Raimundo Cerda is under fire for driving at an excess speed, recording it and posting it on IG Stories pic.twitter.com/syrTkfOn3m

— Melipilla Crave (@ChileanCrave) December 22, 2023