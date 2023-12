El miércoles, Faloon Larraguibel sufrió un accidente automovilístico mientras se dirigía a su lugar de trabajo. La modelo iba en camino al matinal Sabores cuando tuvo una colisión frontal.

La noticia fue informada a través de las redes sociales del canal Zona Latina, donde trabaja como panelista. “Parte del equipo de Zona Latina acompañó a Faloon y aseguran que se encuentra estable y en observaciones”, comunicaron.

Ahora, Larraguibel posteó unos videos en su Instagram para agradecer las muestras de apoyo, el cariño y actualizar su estado de salud después del choque.

“Quiero agradecer todos los mensajes por Instagram de ustedes, de mis seguidores, también los mensajes de WhatsApp que a mí me llegaron, de mucha gente que me quieren, que estaban muy preocupados, así que de verdad que agradezco tanto las muestras de cariño”, partió diciendo.

Asimismo, manifestó que no había publicado nada antes porque todavía estaba intranquila por aquella experiencia. “Ya estoy mucho más calmada, obviamente uno queda con susto y en fin. No tengo nada grave, solamente tuve unas rasgaduras, moretones, me dejaron con un cuello blando, pero no es necesario que lo siga utilizando, porque gracias a dios no tengo absolutamente nada grave”, explicó.

Según detalló, el accidente ocurrió a sólo dos cuadras del canal, por lo que desde su lugar de trabajo pudieron asistirla rápidamente. “Así que nada, yo quería agradecerles solamente a todos por las muestras de cariño y por la preocupación”, reiteró.

“Estoy mucho más tranquila, no tengo nada grave y gracias a dios no pasó a mayores y no fue algo tan, tan, tan fuerte, lo material se recupera, la vida no. Así que estoy viva y con mis hijos y eso es lo que importa”, añadió.