Hace algunos días se supo que Mónica Ramos, ex participante del reality Gran Hermano y la más longeva en la historia del programa, ha estado enfrentando un complicado estado de salud.

La noticia se conoció luego de que algunos de sus compañeros del reality le enviaran buenos deseos para que se recuperara pronto, después de haberla visitado.

De hecho, Trinidad Cerda, que también fue parte del programa e hizo amistad con Mónica, explicó en términos generales de qué se trataba: “La Moni está con muchos exámenes, aún no sabemos qué es, pero ha presentado mucha tos hace un mes y le duele mucho el cuerpo. Está débil”, dijo a la prensa hace unos días.

Mónica actualizó su estado de salud

Ahora, Mónica entregó más detalles sobre su salud, donde reveló que los problemas se presentaron porque que no ha podido recuperarse de un resfrío, por lo que tuvo que hacerse exámenes en profundidad.

“Lo que más me entorpece mi salud es este resfriado que está muy pegado. Es toser, botar materia. Yo pedí que me hicieran exámenes a mi pulmón porque es demasiado“, comentó en entrevista con TiempoX.

“El tiempo ha cambiado muy bruscamente. Nosotros llegamos a la feria como 6:45 O 7:00, y a esa hora está helado. Después se pone caluroso y uno se desabriga y al contrario. Se me juntó eso”, agregó.

Asimismo, manifestó que aquello la ha mantenido con los ánimos bajos. “He estado delicadita y hasta un poco desubicada, en el sentido que yo no quería contestar el teléfono, no tenía ganas de contestarle a mis amistades, aunque sea en el WhatsApp porque me daba al tiro con la tos”, explicó.

Pese a ello, aseguró que se siente apoyada y agradeció los lazos que formó durante su estadía en el programa. “Es importante eso, porque gané algo adentro (en Gran Hermano Chile), gané buenas amistades. Saber que hay alguien que por último se dé un ratito para llamarte, para preguntarte cómo estás, esas son cosas importantes”, concluyó.