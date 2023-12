En octubre pasado, el actor de Friends que interpretaba a “Chandler”, Matthew Perry, falleció producto de una sobredosis causando conmoción en Hollywood, puesto que era uno de los personajes más queridos de la popular sitcom de los 90’s.

Ahora, su amigo cercano George Clooney se refirió a su partida en una entrevista exclusiva con Deadline, donde reveló además que Perry no era feliz mientras se encontraba en el rodaje de Friends.

Ambos fueron muy unidos. “Conocí a Matt cuando tenía 16 años. Solíamos jugar al pádel juntos. Es unos 10 años menor que yo. Y él era un niño genial, divertido, divertido, divertido. Era un niño y todo lo que nos decía era: ‘sólo quiero participar en una comedia, hombre"”, comentó.

Además, en la época de Friends trabajaban muy de cerca, puesto que Clooney era parte del elenco de la serie ER Emergencias, que se grababa en los mismos estudios.

Matthew Perry no era del todo feliz mientras se filmaba ‘Friends’

Clooney recordó esos tiempos y aseguró que la fama de Matthew Perry y el haber cumplido su sueño de estar en una comedia, no le traía felicidad ni tranquilidad. “Si aparezco en una comedia normal, sería el hombre más feliz del mundo”, le había dicho.

Pero sus problemas con las adicciones, según Clooney, no le permitieron disfrutar este logro. “No sabíamos qué le pasaba. Solo sabíamos que no era feliz y que no tenía ni idea de por qué estaba haciendo eso, tomarse 12 pastillas de Vicodin al día“, reveló el actor.

“El éxito, el dinero y todas esas cosas no te traen la felicidad. Tienes que ser feliz contigo mismo y con tu vida“, reflexionó después.

Recientemente, se conoció la causa de muerte de Matthew Perry, cuyo informe reveló que se encontraba bajo los efectos agudos de la ketamina, que le produjeron “sobreestimulación cardiovascular y depresión respiratoria”, detalló TMZ.

El informe final de autopsia expone que el actor sufrió ahogamiento, efectos de la buprenorfina y una enfermedad en las arterias coronarias.