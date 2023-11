Fan de Taylor Swift muere antes de show en Brasil por el calor extremo: acusan que negaron entrar agua

Ana Benevides, una joven fan de Taylor Swift, falleció la noche de este viernes 17 de noviembre poco antes de ingresar al concierto de la cantante en Río de Janeiro, esto tras sufrir una descompensación por la ola de calor que azota Brasil.

La misma Taylor confirmó el deceso de la joven de 23 años a través de una sensible declaración en sus historias de Instagram: “No puedo creer que esté escribiendo estas palabras pero es con corazón destrozado que les digo que perdimos a una fan temprano esta noche (viernes 17) antes de mi show”.

“Ni siquiera puedo decirles lo devastada que estoy por esto. Hay muy poca información, sólo sé que era increíblemente hermosa y demasiado joven”, continuó la cantante.

“No seré capaz de hablar sobre esto desde el escenario porque me siento abrumada por el duelo cuando siquiera intento hablar de ello. Ahora quiero decir que siento esta pérdida profundamente y mi corazón roto va para su familia y amigos. Esto es lo último que pensé que podría suceder al traer este tour a Brasil“, cerró Taylor.

Cabe destacar que Brasil está lidiando con una ola de calor impactante. Tan sólo este martes 14, Río de Janeiro registró 58,5 °C de sensación térmica, según consigna CNN.

“Al menos 43 ciudades en 10 estados superaron la marca de los 40 °C. El estado de Sao Paulo también se ha visto afectado por la ola de calor. Se emitió una alerta de peligro alto por las temperaturas extremas que afectan a más de la mitad del país“, había advertido el medio.

Benevides habría llegado al estadio a eso de las 11 de la mañana, esperando horas en temperaturas de 42,6 °C (con una sensación térmica de alrededor de 60 °C), por lo que habría sufrido deshidratación y un paro cardíaco, según detalla Canal 13.

Asistentes al concierto denunciaron masivamente en redes que la productora a cargo del gran evento prohibió el acceso de botellas de agua al concierto. “Además, habrían cerrado algunos pasos de aire para que no se pudiera ver el show desde el exterior”, añadieron desde T13.

una fan de taylor se desvaneció por la ola de calor y falleció antes del concierto de hoy. T4F no se hizo cargo ni permitió que la gente entrara con agua al concierto y taylor tuvo que tirar botellas al público. si van por favor cuídense mucho 🇧🇷 pic.twitter.com/89qBkWgPI8

Taylor era la que tenía que estar dandole agua a los fans. esto no debería pasar, no se debería prohibir el acceso de botellas a un recital sobretodo sabiendo de la ola de calor.

taylor se paso pidiendo agua para los fans en TODO el concierto, es inhumano como tenían a las personas y que no se hagan cargo de nada COMO MIERDA LES VAN A PROHIBIR AGUA?? pic.twitter.com/v5ha09rVfZ

si taylor estaba ASI de roja no me quiero imaginar todos los fans. tienen q hacer algo ya pic.twitter.com/rjfAtvzOV0

Ayer también varias personas se desmayaron. El estadio estaba diseñado para dejar circular aire pero la productora bloqueó canales de ventilación para que no se pudiera ver el show desde afuera, no les importó poner en riesgo a los fans y la misma Taylor.

me parece cualquiera q culpen a taylor sabiendo q ella no puede cambiar las leyes de un pais q nisiquiera es de ella y sabiendo q ella no maneja el clima ademas de q lo primero q pudo hacer desde su lugar de artista fue cederles agua a los fanspic.twitter.com/OQyJcMW9nU

