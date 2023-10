El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, lamentó la pérdida del actor Matthew Perry, que falleció el sábado, según informaron medios estadounidenses. El mandatario dejó un sentido mensaje en X (Twitter), donde además reveló un desconocido vínculo que tenía con Perry.

Cabe recordar que la noche del sábado, TMZ informó la muerte del actor, conocido y recordado por su emblemático papel de “Chandler Bing” en la serie Friends, de mediados de los 90’s.

De acuerdo con la información policial que entregó el medio, Perry fue encontrado en un jacuzzi de una residencia en Los Ángeles, luego de que los servicios de emergencias acudieran al lugar tras un llamado por un paro cardíaco.

Frente a su fallecimiento, Justin Trudeau manifestó sentirse “impactado y triste”, puesto que Matthew Perry fue su compañero en la escuela, con quien al parecer compartió varios momentos de su infancia.

“El fallecimiento de Matthew Perry es impactante y triste. Nunca olvidaré los juegos del patio de la escuela a los que solíamos jugar y sé que la gente de todo el mundo nunca olvidará la alegría que él les brindó“, escribió el mandatario canadiense.

Asimismo, le agradeció por los momentos felices: “Gracias por todas las risas, Matthew. Fuiste amado y te extrañaremos”.

Matthew Perry’s passing is shocking and saddening. I’ll never forget the schoolyard games we used to play, and I know people around the world are never going to forget the joy he brought them. Thanks for all the laughs, Matthew. You were loved – and you will be missed.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 29, 2023