Es posible que no lo sepas, pero Jude Law, además de ser considerado el hombre más sexy del mundo en 2004 por People, formó una numerosa familia con siete hijos, fruto de las relaciones que tuvo con cuatro mujeres a lo largo de su vida.

El actor de 50 años se casó en 1997 con la actriz Sadie Frost, su primera esposa, con quien tuvo a sus primeros tres hijos, Rafferty, Iris y Rudy.

Aunque el matrimonio no duró mucho y se divorciaron en 2003, cuando Law se enamoró de Sienna Miller, la actriz que viviría el caos mediático luego de que se descubriera que Jude la engañó con la niñera de sus tres hijos.

El momento en que se separó de Miller, Jude anunció que tendría un cuarto hijo, Sophía, esta vez con la modelo neozelandesa Samantha Burke.

Tiempo después volvió con Miller, sin embargo la relación no prosperó y el actor se involucró con la cantante Catherine Harding, con quien tuvo a la pequeña Ada en 2015.

El actor volvió a casarse en 2019 con la psicóloga Phillipa Coan, quien es la madre de sus dos hijos menores nacidos en 2020 y el último en febrero de este año, aunque aún no revela sus nombres.

Son sus tres hijos mayores los que siguen sus pasos, con una genética que te recuerda los mejores momentos de Jude Law en su juventud, pero que están construyendo sus propias carreras, aunque corren con el karma de los “nepobaby” del espectáculo mundial.

Rafferty: El mayor de los hijos de Jude Law

El primogénito, Rafferty Law, es quien más impacta con su parecido a su padre cada vez que una instantánea de él aparece en medios o redes sociales.

Debutó en el cine con su padre, interpretando la versión joven de Remy, el papel de su padre en la película Repo Men en 2010.

Aunque pasaron varios años para que volviera al mundo de la actuación, participando de Running Man en 2019, en 2020 realizó “The Hat”, un corto que grabó junto a su padre en pandemia y luego protagonizando “Twist”, en 2021, donde compartió elenco con reconocidos actores como Michael Caine y Lena Hadey.

Este último trabajo le abrió las puertas en Apple+, siendo convocado para participar en Masters of the Air, donde estará con Austin Butler, Barry Keoghan y Callum Turner, entre otros.

Además, su buena genética le favoreció para tener una carrera de modelo, colaborando con marcas como Dolce & Gabbana, Missona, Valentino o Mulberry.

Eso sí, su trabajo más notable fue protagonizar la campaña de Brioni junto a su padre, consignó Hola!.

“Padre e hijo harán su debut para Brioni en la campaña Primavera/Verano 2022. Los Law encarnan de forma natural una elegancia y una clase que expresan a la perfección el estilo urbano y romano de la Maison”, señaló la marca en el anuncio de la campaña.

Sin embargo, su pasión está en la música y remó para formar una banda Outer Stella Overdrive junto a Kevin Bueno, Amin El Makkawi y al baterista Rudy Albarn, sobrino del volcalista de Blur, Damon Albarn.

En este proceso, su hermana Iris fue esencial, según indicó: “Con ella siempre compartimos los mismos gustos, seguíamos a las mismas bandas y gracias a eso logré formar la mía”, consignó La Nación.

Iris: la joven y exitosa modelo.

Iris, la primera mujer entre los hijos de Jude Law, ostenta una fructífera carrera en la moda protagonizando campañas para prestigiosas marcas como Zara, Burberry, Miu Miu, Calvin Klein, Fendi y Versace, entre otras.

Es algo que muchos esperaban considerando que su madrina es una de las modelos más relevante de las últimas décadas, Kate Moss.

La chica partió siendo una niña en el modelaje cuando posó junto a sus padres para la revista Vogue, aunque su primer trabajo en la industria se concretó cuando tenía 15 años y colaboró con Violetta Fancies You x Illustrate, consignó Elle.

Desde ese momento su carrera solo fue en ascenso, pero creció aún más cuando mostró un estilo arrollador y desafiante, atreviéndose a cambiar su melena castaña por una cabeza casi rapada y rubia, destacó Hola!.

La decisión la tomó cuando quiso hacer algo que la liberara, indicando a Vogue: “El día que me afeité la cabeza, mi vida cambió”, añadiendo, “lo que heredé de mi familia es la capacidad de probar cosas nuevas y no tener miedo”.

Por ello, a nadie le extrañó que fuera parte del “Victoria’s Secret: The Tour ’23”, el último desfile de la marca de lencería.

Fuera de su carrera en el modelaje, también sigue los pasos de sus padres trabajando en Pistol, I’ve been trying to tell you y Will Nature Make a Man of Me Yet.

Rudy Law: el más discreto

Rudy Law es el más joven de los hijos que Jude tuvo con Sadie Frost, quien sacó todo el encanto que llevan sus padres y sus hermanos.

Aunque a diferencia de su padre, ostenta un cabello más oscuro, muchos comentan que es la versión morena del actor de “Alfie”.

El joven ostenta cierta popularidad en redes sociales, donde no duda en compartir constantemente imágenes de los eventos en los que participa con sus hermanos mayores, Raff e Iris.

Pero, también sigue los pasos de sus hermanos en el modelaje. Fue en 2021 cuando tuvo su primera portada en la revista SID.

El joven posó con piezas de las colecciones de Tom Ford, Bottega Veneta y Turbull&Asser

Aunque sólo se registran un par de apariciones de él en producciones audiovisuales, todo apunta a que podría seguir en el negocio de la familia, considerando que parte del camino lo tiene listo por ser un Law.

Ellos son los tres hijos mayores de Jude Law, quien con los años irá viendo también el crecimiento de sus otros 4 hijos, los que aún son muy pequeños para ingresar en una industria donde su padre tiene un espacio muy bien ganado.