Nuevos detalles sobre la serie de Star Wars que prepara Jon Watts, director de Spider-Man: No way Home y sus dos predecesoras, han sido dados a conocer este jueves.

Este anuncio se suma a otras novedades sobre las producciones televisivas de la franquicia para el streaming Disney+, las cuales han sido reveladas en el marco de Star Wars Celebration, evento organizado por Lucasfilm que se extenderá hasta el sábado.

Star Wars: Skeleton Crew será el título de la serie que Jon Watts producirá junto a Jon Favreau y Dave Filoni, y que escribirá con Christopher Ford, con quien también trabajó en Spider-Man: Homecoming y más filmes.

La historia se desarrollará inmediatamente después del Episodio VI – El retorno del jedi, en la misma línea temporal de The Mandalorian, El Libro de Boba Fett y Ahsoka, reportó el portal especializado ComicBook.

El arte conceptual de Skeleton Crew reveló que será protagonizada por cuatro niños, aunque Watts afirmó que “no es un show para niños”.

Y a ellos se unirá el actor Jude Law como personaje principal, sin revelarse más detalles respecto a su participación.

Lo que sí se confirmó es que se estrenará en 2023 en Disney+.

Star Wars: Skeleton Crew, an Original series starring Jude Law, from executive producers Jon Watts, Christopher Ford, Jon Favreau and Dave Filoni, is streaming in 2023 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/cEP3uXO4Aw

— Star Wars (@starwars) May 26, 2022