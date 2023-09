Cuando el término “nepo baby” (bebés del nepotismo) no existía aún en el mundo, Tori Spelling ya era miembro honorario de este selecto grupo en Hollywood.

Su padre, Aaron Spelling, era uno de los productores más exitosos de Hollywood y no dudó en hacer de su hija una estrella desde que tenía 6 años.

Por eso no sorprendió a nadie que obtuviera uno de los papeles principales en “Beverly Hills, 90210”, encarnando a Donna Martin en una serie que marcó a una generación completa y de la que su padre era productor.

Tori era la chica mimada de Hollywood: vivía en una de las mansiones más grandes del sector. Sin embargo, todo cambió y las imágenes que recientemente se viralizaron demuestran que la vida de Spelling cambió radicalmente.

Tori Spelling: la chica mimada de Hollywood

Si hay alguien que puede decir que nació en cuna de oro en Hollywood, esa persona es Tori Spelling. Se crió en “Candyland”, la mansión que compartía con su familia y que lleva ese nombre en honor al nombre de su madre, Candy Spelling, consigna El Mundo.

Se trata de una mansión de 5.250 metros cuadrados con 123 habitaciones, 14 dormitorios y 27 baños, donde vivía junto a sus padres y su hermano menor, Randy.

Las muñecas de su madre tenían una habitación, existía otra para envolver regalos y también había un cine, gimnasio, piscina, cancha de tenis y estacionamiento acorde a las habitaciones (más de 100 espacios para vehículos).

“Nunca llegué a ver todas las habitaciones y viví allí dos años. Había un ala en el que vivía todo el personal de mi madre”, señaló en el podcast de su excompañera en Beverly Hills, Jennie Garth, consignó El País.

Pero ¿por qué tenía una vida tan privilegiada? La respuesta es su padre, Aaron, un magnate de la televisión norteamericana responsable de éxitos como Los Angeles de Charlie, Dinastía, Melrose Place, Charmed y una serie de producciones que lo llevaron a tener una fortuna de 600 millones de dólares.

Gastar, gastar, gastar

Su estilo de vida la llevaba a pasar tardes despilfarrando dinero en la popular Rodeo Drive, la calle con las tiendas más exclusivas de Beverly Hills, donde cultivaba sus gustos excesivamente caros.

Por lo mismo para nadie fue una sorpresa que su primer matrimonio, en julio de 2004, se considere una de las bodas más caras de la historia.

Cuando contrajo matrimonio con el actor y escritor Charlie Shahnaian, gastó 800 mil dólares solo en la fiesta.

Sin embargo, el matrimonio no resultó y cuando aún estaba con Charlie, Tori Spelling comenzó una relación con Dean McDermott, momento en el que se alejó completamente de su familia, dejando de hablar con sus padres y su hermano para llevar una relación que ellos no veían con buenos ojos.

“Mi hija un día decidió que no se hablaba con mi marido, conmigo ni con mi hijo, y así siguió, madre mía, durante cuatro o cinco años”, relató Candy, su madre, quien también declaró que esa decisión fue la que terminó “matando” a su marido, quien falleció el 2006.

Ese año, todos suponían que Tori recibiría la herencia del patrimonio familiar que forjó su padre con su éxito en Hollywood, sin embargo, nada de eso ocurrió. La actriz, al igual que su hermano, recibió como herencia 800 mil dólares, la misma cantidad de dinero que gastó en la fiesta de su primer matrimonio.

Su gusto por la vida con excesos se transformó en un problema que logró sortear por algunos años. Se casó con Dean y tuvieron un fructífero matrimonio del que nacieron 5 niños, pero también una serie de programas de telerealidad y libros que la llevaron a exponer su ostentosa vida.

El castillo de Tori Spelling se desmorona

“Tengo un hábito terrible de negar mi situación financiera. Creo que si no la afronto, entonces no es real”, escribía en uno de sus libros, destacando que uno de los grandes problemas que tiene es que no puede dejar de gastar, indicó El Español.

Criada en una cuna de oro, intentó llevar esa vida con sus cinco hijos, algo que se hizo muy difícil cuando perdió sus contratos para tener programas de telerealidad, así como también no tener una carrera consolidada en Hollywood y malas decisiones que mermaron su patrimonio.

Tampoco mantuvo una relación familiar, se separó durante muchos años de su madre, quien recibió la herencia de su padre. Candy no pudo ver a sus nietos por años.

Aunque su relación con su madre cambió y fuentes cercanas a la familia reportaron una cercanía entre ellas, la que se dio en medio del divorcio de Tori y Dean, después de 18 años juntos.

Su mala situación financiera comenzó a ser más notoria el último mes, cuando Daily Mail reportó que está viviendo en una casa rodante.

La madre de cinco niños abandonó la mansión donde vivía con ellos debido a los problemas de salud que les produjo a todos estar en ese lugar.

El moho que la llevó a vivir en una casa rodante

Desde diciembre, Tori Spelling reportó diversos problemas de salud que la afectaron a ella y sus hijos.

Ella y los niños comenzaron a reportar enfermedades al nivel que los pequeños llegaron a estar hospitalizados, algo que en un principio aludió a los típicos contagios del colegio.

Sin embargo, la misma Tori confirmó que todo se trató de moho en su casa de Los Angeles, un problema que afectó a tal nivel la vivienda que se hizo insalubre para que vivieran ahí.

“Esta casa nos ha estado matado lentamente durante tres años”, señalaba la actriz, quien también solicitaba ayuda de un abogado para solucionar el problema.

Es por eso que con sus cinco hijos salió del hogar familiar para estar viviendo en moteles por 100 dólares la noche (poco más de 80 mil pesos) y luego establecerse en una casa rodante, en la zona de Ventura al noroeste de Los Angeles.

La última semana volvió a hacer noticia, cuando aparecieron imágenes de la madre de 50 años abandonando un hospital en Los Angeles, luego de pasar varios días internada, con un evidente deterioro en su cuerpo y en silla de ruedas.

Candy Spelling, su madre, declaró que intenta ayudar a su hija financieramente, indicando a TMZ: “Quiero a mi hija, la apoyaré en todo lo que haga. Siempre estaré aquí para ella”.

Sin embargo, Tori no se estaría dejando ayudar, señaló Hola!, lo que pone en una situación difícil a su entorno para intentar sacarla del hoyo financiero en el que se encuentra para que pueda tener una vida tranquila junto a sus cinco hijos.