Los empresarios tecnológicos, Elon Musk y Mark Zuckerberg, acordaron pelear a través de una serie de publicaciones en las redes sociales de sus respectivas plataformas hace algunas semanas. En ese entonces, el dueño de Tesla llegó a mencionar que esta pelea se podría dar en Las Vegas o en el Coliseo de Roma.

Ahora, a través de X -ex Twitter- se refirió al posible encuentro que tiene como objetivo reunir dinero para los veteranos de guerra, donde confirmó que incluso habló con el Primer Ministro de Italia.

“La pelea será administrada por mi fundación y la de Zuck (no UFC). El livestream será en esta plataforma y Meta. Todo en el marco de la cámara será la antigua Roma, así que nada moderno”, comenzó diciendo en un Tweet.

“Hablé con el Primer Ministro de Italia y el Ministro de Cultura. Han acordado una ubicación épica“, aseguró.

— Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023