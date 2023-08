El próximo 4 de septiembre, se cumple un nuevo aniversario de muerte de Gustavo Cerati, sin embargo, este viernes el vocalista de Soda Stereo, habría cumplido 64 años de edad.

Vale mencionar que el compositor había sufrido un accidente cerebrovascular en 2010, durante una gira en Caracas, Venezuela. A raíz de la enfermedad, el artista estuvo en coma durante cuatro años.

De esta forma, ante su aniversario, resalta saber sobre el lugar donde descansan sus restos. Puesto que pese a ser un ídolo nacional, a la altura de Carlos Gardel, el músico trasandino no cuenta con un mausoleo adornado con esculturas como lo es la tumba del “zorzal criollo”.

Mientras tanto es común en TikTok, ver videos de fanáticos que comparan ambos mausoleos. Uno, con una estatua que reproduce los rasgos de Gardel, en tanto, la galería donde descansa Cerati, se caracteriza por su sencillez.

¿Cómo es el nicho donde descansa Gustavo Cerati?

Sobre todo, el nicho se encuentra ubicado en un pasillo que conduce a los nichos que van del número 2676 a 2955, menciona El Clarín.

No obstante, el intérprete de Crimen, descansa junto a los restos de su padre, Juan José Cerati.

Ahora bien, según destacan en el diario argentino, “el bajo perfil es una orden de la familia de Cerati”, ya que los familiares decidieron resguardar la privacidad, en especial, de Lisa y Benito, los hijos del rockero.

Por otra parte, el cementerio de La Chacarita, está ubicado en la Avenida Guzmán 730, entre las Avenidas Elcano, Garmendia, Del Campo, Warnes y Jorge Newbery.

Aun así, el mismo artista había dicho unas palabras, que ahora, resultaron premonitorias sobre su futuro artístico. “Si me retirara ahora, que no creo que sea muy factible, pero supongamos que sí, me iría contento por Fuerza Natural”, afirmó, en referencia a su último disco.