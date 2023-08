A los 57 años falleció Bryan Randall , fotógrafo profesional y pareja de la actriz Sandra Bullock (59).

Según informó la familia a la revista People, el artista murió el fin de semana.

“Es con gran tristeza que compartimos que el 5 de agosto, Bryan Randall falleció en paz después de una batalla de tres años contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA)”, afirmaron.

“Bryan decidió desde el principio mantener en privado su recorrido por ELA y aquellos de nosotros que lo cuidamos hicimos todo lo posible para cumplir con su deseo”, añadieron.

“Estamos inmensamente agradecidos con los médicos incansables que enfrentaron esta enfermedad con nosotros y con las asombrosas enfermeras que se convirtieron en nuestras compañeras de cuarto, a menudo sacrificando a sus propias familias para estar con la nuestra”, agregaron.

Bryan Randall antes de Sandra Bullock y ELA

La pareja se conoció para el cumpleaños del hijo de la actriz en enero de 2015, pero hicieron pública su relación un año después.

Antes de su enfermedad, Bryan tenía su propia compañía llamada Bryan Randall Photography, la cual se enfocaba en los retratos de paisajes y niños.

Previo a ello, fue modelo de alta de costura, posando para Vogue París y participando en campañas para Hugo Boss y Saint Laurent.

Por su parte, Sandra Bullock llamó a Randall “el amor de su vida”, y fue él quien la estaba ayudando a criar a sus dos hijos adoptivos, Louis, de 13 años, y de su hija Laila, de 10. Ellos, junto a la hija mayor del fotógrafo, formaron una familia que la actriz solía agradecer.

En 2021, Bullock afirmó no tener interés en el matrimonio. “Encontré el amor de mi vida. Compartimos dos hermosos hijos: tres hijos, la hija de Bryan. Es lo mejor que he tenido”, dijo en el programa Red Table Talk.

“No necesito un papel para ser una compañera devota y una madre devota. No necesito que me digan que esté siempre presente en los momentos más difíciles. No necesito que me digan que capee una tormenta con un buen hombre”, añadió.