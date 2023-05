Un reporte del medio Page Six sorprendió a los seguidores de Shakira luego que se divulgaran fotografías de la cantante y el actor estadounidense Tom Cruise en el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami, el pasado fin de semana.

“Él está extremadamente interesado en buscarla”, dijo una fuente cercana a la relación al portal estadounidense, donde también señalan que el interés del intérprete no sería en vano. “Hay química”, aseguró.

“Shakira necesita una almohada suave sobre la que caer, y ese podría ser Tom, un tipo atractivo y talentoso… Y ella no es más alta que él”, señaló el mismo informante, a modo de broma, por la estatura del protagonista de “Misión Imposible”.

Otra fuente, incluso, fue más allá y aseguró que Cruise le envió flores a la colombiana tras su encuentro automotor, el cual continuó en una de las dependencias vip del recinto donde fueron vistos conversando en una suite.

Aquel encuentro se produjo antes que la voz de “Te felicito” fuera vista en compañía de la estrella de la Fórmula 1 Lewis Hamilton, todo esto en una cena nocturna de un restaurante en Miami.

Shakira and Tom Cruise spotted at the Miami Grand Prix. pic.twitter.com/ARLs6ovLpB

Tras su quiebre con el exfutbolista español Gerard Piqué, con quien estuvo vinculada durante 12 años con dos hijos mediante, Sasha (8) y Milan (10), la vida sentimetal de Shakira ha sido objeto de seguimiento por parte de paparazzis y medios como Page Six.

En septiembre pasado, en diálogo con la revista Harper’s Bazaar, la cantante se refirió al fin de su relación con el deportista con una breve declaración: “Ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil. Sólo diré que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia”.

Tom Cruise y Shakira on the grid in Miami! 🏁💫 pic.twitter.com/kgafuqqYVD

Shakira is currently in the VIP area at the @F1 Miami Grand Prix with Vin Diesel, Roger Federer, Tom Cruise, J Balvin, Irina Shayk, and others.pic.twitter.com/K4F3hgG9dh

— shakirastuff | fan account (@shakirastuff_) May 7, 2023