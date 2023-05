Este fin de semana la cantante colombiana, Shakira, fue reconocida por la revista de música Billboard como la Mujer del Año en medio de la primera gala de Mujeres Latinas en la Música. En la ocasión la artista dio un discurso lleno de empoderamiento y feminismo.

Fueron más de dos mil las personas que se congregaron en la ceremonia realizada en Watsco Center de Miami, donde también llegaron otras estrellas latinas como Thalia, Ana Gabriel y Evaluna Montaner.

El discurso concedido por la intérprete de “Las de la intuición” estuvo cargado de frases y alusiones al reciente fin de su relación con Gerard Piqué y su regreso a la música de mano de la colaboración con Bizzarap, a propósito del mismo hecho.

El discurso de Shakira en la gala de Billboard

Tras la presentación de su amigo y colega Maluma, Shakira comenzó su exordio: “Este ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida en el que he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer. Y lo que significa”, según consigna Billboard.

“Un año en el que me he dado cuenta que las mujeres somos más fuertes de lo que pensábamos,

más valientes de lo que creíamos, más independientes de lo que nos enseñaron a ser”, continuó.

“Porque ¿a qué mujer no le ha pasado alguna vez que por buscar la atención o el cariño del otro se ha olvidado de sí misma? A mí me pasó, más de una vez“, afirmó Shakira en su discurso para Billboard.

“Pero también llega un momento en la vida de toda mujer en el que ya uno no depende de alguien para llegar a quererse y aceptarse como es. Cuando la búsqueda del otro se remplaza por la búsqueda de uno mismo. Cuando el deseo de ser perfecta se remplaza por el deseo de ser auténtica, y ya no importa tanto que alguien te sea fiel, como seguir siéndose fiel a una misma”, dijo en alusión a su quiebre con el exfutbolista.

Sobre su colaboración con el productor argentino dijo: “Es verdad que cuando me sentí más perdida fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma. Pero las lecciones más importantes las aprendí de otras mujeres, y por ellas escribí lo que escribí y canté lo que canté. Porque solo una mujer puede amar hasta desgarrarse, puede hablar con la honestidad más brutal, cantar con rabia, bailar extasiada y emocionarse hasta las lágrimas. Eso solo lo puede hacer una mujer“.

La artista colombiana también dedicó palabras a las mujeres que la han acompañado desde el fin de su relación de más de 10 años con Piqué: “Y hay una en especial que me ha inspirado más que nadie, mi madre Nidya Ripoll. Mami, a pesar de las dificultades que has enfrentado este año, sigues de pie con tu amor sin límites y tu resiliencia. Para mí, mami, tú has sido mi mujer del año. Así que este reconocimiento va para ti y va también para mis amigas que me han sostenido y me sostienen cuando flaquean mis piernas. Y para todas las madres solteras que defienden y protegen a sus hijos como leonas. Claudia, amiga mía, tú eres una de ellas”.

“Recibo con mucho cariño este honor que me hacen, pero para mí, más que celebrar la mujer del año, deberíamos celebrar que este ha sido el año de la mujer. Un año en que las mujeres hemos tocado temas que no se podían tocar, dicho cosas que no se podían decir. Y aunque alguno se haya quejado, ya no hay marcha atrás, porque juntas hemos dado un paso al frente y con cada paso somos más libres y más plenas“, finalizó.