Una de las flamantes invitadas a la coronación del rey Carlos III fue la artista estadounidense Katy Perry, no obstante, su presencia no solo fue aplaudida por sus fans, sino que también se convirtió en un meme.

Las cámaras presentes en la abadía de Westminster captaron a la cantante un poco desorientada al buscar el asiento que se le fue asignado para la ceremonia. En internet, varios usuarios compararon el hecho con el ícono meme de John Travolta mirando a todos lado.

Sin embargo, pasaron pocas horas para que la intérprete de Dark Horse se pronunciara respecto a la ola de bromas que se hicieron por su hilarante lapsus.

“No se preocupen chicos, encontré mi asiento”, escribió la artista en su cuenta de Twitter, quien además se tomó con humor los memes y videos de ella.

Rápidamente, su respuesta causó furor entre sus fanáticos, quienes quedaron “tranquilos” al confirmarles que sí estuvo presente en el evento y pudo encontrar el lugar que se le asignó.

Vale mencionar que la cantante también protagonizó memes por su distintivo vestuario, cumpliendo con los protocolos reales establecidos para este tipo de ceremonias.

Su outfit estaba compuesto por un vestido rosa en tono pastel, zapatos del mismo color y un gran sombrero que cubría parte de su rostro.

Katy Perry takes selfies with guests during the Coronation of King Charles III on May 06, 2023 in London, England.

Photos by Gareth Cattermole/Getty Images. pic.twitter.com/UvTPn22ZHY

— Tudo Katy (@tudokatysite) May 6, 2023