Esta semana, la policía del condado de Washoe en Nevada, Estados Unidos, reveló un video que muestra algunos de los tensos momentos del rescate del actor Jeremy Renner, que fue aplastado por accidente con un quitanieves el pasado 1 de enero.

Todo ocurrió cuando el intérprete de ‘Howkeye’ en la franquicia de Avengers, intentó salvar a su sobrino de ser atropellado por la máquina, según reportó en ese entonces la policía local.

“Aunque el quitanieves tuvo algunos problemas mecánicos, según nuestra la inspección mecánica, se cree que el freno de mano habría impedido que el Pistenbully avanzara. Cuando Renner intentó detener o desviar el Pistenbully para evitar lesiones (a su sobrino), fue arrastrado debajo del vehículo y resultó atropellado“, detalló el informe policial.

“Elegí sobrevivir”

Renner quedó con 30 huesos fracturados, al mismo tiempo sufrió un traumatismo torácico cerrado y lesiones ortopédicas, que lo obligaron a someterse a una serie de operaciones para mantenerlo con vida. En la actualidad realiza sesiones de terapia.

A fines de marzo, casi 3 meses después del accidente, el actor finalmente contó la experiencia. “Estuve despierto en todo momento. Elegí sobrevivir. Eso no me va a matar, de ninguna manera (…) He perdido mucha carne y hueso en esta experiencia, pero he sido reabastecido y recargado con amor y titanio”, recalcó en una entrevista.

El video, que fue captado por la cámara de uno de los rescatistas, muestra parte de su traslado y como su sobrino explica lo que ocurrió. Además, logran verse algunas manchas de sangre en la nieve.

En la entrevista que dio Renner en marzo con la presentadora Diane Sawyer, su sobrino también estuvo presente, “lo veo en un charco de sangre que sale de su cabeza. Yo corrí hacia él y sinceramente no pensé que estaba vivo”, reconoció.