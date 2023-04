Tras el escándalo que debió enfrentar Yamila Reyna luego de que se conociera la infidelidad de Diego “El Mono” Sánchez, con quien mantenía una relación, finalmente habló en detalle del duro momento y contó como fue que se enteró.

Fue durante el próximo capítulo del programa Podemos Hablar, que se estrenará el viernes, donde tocó el tema en profundidad, revelando que se había enterado de la infidelidad a través de los medios.

“Yo viví una relación de muchísimo, amor, voy a hablar por mí. Una relación donde lo di todo y no me arrepiento. Creo que la vida se trata de vivirla intensamente, una relación de dos años donde respeté, amé sanamente, me mudé a otra ciudad, lo apoyé en sus mejores momentos y en los momentos más difíciles de su carrera”, explicó.

Sin embargo, y a pesar de su compromiso con la relación, asegura que Sánchez no estaría en la misma sintonía. “Yo estuve poniendo el hombro, y cuando necesité el apoyo de vuelta, porque estaba viviendo un momento de mucha exigencia con 8 horas al aire, su manera de pagarme fue con una traición, que además yo me entere por la prensa“.

Asimismo, reparó en los daños que causó la actitud de su expareja. “Las personas que traicionan y son infieles, sobre todo los que son padres tienen que entender que eso no debe pasar, porque el daño que se causa es muy grande. O sea, yo pienso muchas veces en su hija cuando crezca que le diga papá me enamoré de alguien igual que vos yo espero que a él no le dé miedo”, apuntó.

“Para mí la infidelidad existe desde la mente para adelante y debería ser condenado, debería ser un delito ser infiel, porque el daño emocional que causaste en la otra persona y la forma en que rompes al otro es impagable”, agregó.

Diego Sánchez había intentado reconciliarse con Yamila Reyna tras infidelidad

Por otra parte, la actriz y rostro de TVN, confesó que Sánchez habría estado intentando regresar. “Hubo mucha insistencia de su parte para poder resolver las cosas, donde yo también intente saber si era capaz de perdonar, pero para mí faltaron acciones y se fue solo en palabras

Sobre la infidelidad, asegura que en primera instancia habría sido negada de su parte. “Él primero me lo negó, hasta que se filtraron el resto de WhatsApps, intentó bajarlo un poco diciendo que no había existido un encuentro físico, que solo había sido online. Yo le dije que nosotros teníamos un pacto de amor, de no mentirnos”, señaló.

“Una vez más demuestra su falta de integridad y su falta de valores. Hasta esa misma noche él me llamaba, me escribía, me insistía y tuvimos una conversación donde yo me mostré muy vulnerable”, contó

Posterior a las conversaciones con él, se habría encontrado con el video en el que “El Mono” aparece bailando con otra mujer. “Haber visto esas imágenes al par de horas de que hablamos, él me termino de matar con eso“, concluyó.