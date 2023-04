La tarde de este jueves se conoció que Martín Cárcamo no continuará animado el Festival de Viña junto a María Luisa Godoy, como hizo desde 2019. Ante su salida quedó una vacante masculina para el puesto, que aseguran podría ocupar Francisco (Pancho) Saavedra.

Según detalla el medio local Soy Valparaíso, fuentes cercanas a la organización del Festival habrían confirmado la información. Además, apuntan a que el anuncio podría ser oficial durante las próximas horas.

Cabe recordar que Saavedra ha manifestado en distintas ocasiones que le gustaría animar el evento, manifestando también que si pudiera elegir, lo haría junto a Tonka Tomicic.

“Puedo decir la verdad… a mí me encantaría animar con Tonka. Hicimos juntos (Festival de) Las Condes, nos llevamos increíble”, comentó en febrero durante el programa Échale la culpa a Viña.

Por otra parte, la salida de Martín Cárcamo tiene como fin que el rostro de Canal 13 pueda dedicarse a sus otros proyectos, como De tú a tú o ¿Qué dice Chile?. Fue en una entrevista con 13.cl que el conductor habló de su decisión.

“Creo que es importante que otros animadores vivan lo que yo he vivido. Eso habla de cómo uno tiene que mirar su carrera profesional y los escenarios donde está (…) Por eso creo que es importante mirar el festival más allá de uno mismo”, dijo.

Asimismo, confesó que no se cierra a retomar este rol en el futuro. “No es que yo esté dejando Viña y nunca más vaya a volver, ya que eso puede pasar en algunos años más y, en ese sentido, no me cierro a regresar más adelante. Uno nunca sabe, obviamente, lo que va a suceder a futuro, pero, por lo pronto, el 2024, que es el último año de la concesión actual y de mi canal, no lo animaré yo”.

“El festival lo miro como lo más importante que he hecho en mi carrera, pero creo que dadas las condiciones actuales, quedando un año de festival para Canal 13, las cosas compartidas son más bonitas que las individuales, y mi ego profesional ha ido variando”, agregó.