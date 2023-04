Después de que las redes sociales y la misma cantante urbana Karol G salieran a criticar los excesivos retoques que le hicieron a su rostro en la portada de abril de la revista GQ, la intérprete estadounidense recientemente ganadora del Óscar, Jamie Lee Curtis, también salió a darle su apoyo.

“Estoy muy feliz de que Karol G esté creando conciencia sobre un tema que me ha preocupado durante mucho tiempo”, escribió en su cuenta de Instagram Jamie Lee Curtis junto a la fotografía de la portada de la colombiana.

A ello agregó: “Somos seres humanos. No somos IA (Inteligencia Artificial) y este genocidio contra lo que es naturalmente bello es alarmante y necesita ser hablado”.

Además de nombrar a otras personas que han alzado la voz por los excesivos retoques en sus fotos, como la cineasta Justine Bateman y la también actriz, Andie Macdowell (Cuatro bodas y un funeral), la intérprete afirmó: “Estamos muy emocionadas de que una persona más joven se una al coro de desaprobación”.

“El complejo industrial cosmecéutico quiere que te mires en el espejo y te odies a ti mismo y luego compres su mierda”, cerró ferozmente Lee Curtis.

Karol G sobre excesivos retoques en la portada de GQ

Fue el mismo día de la publicación de la fotografía que la misma cantante se refirió a los excesivos retoque que se hicieron a su rostro. La colombiana dejó un mensaje bajo la publicación compartida en Instagram por la revista donde dijo: “No sé ni por donde empezar este mensaje. Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural“.

“Agradezco a la revista oportunidad, porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios“, reveló.

A lo que añadió: “Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, finalizó.

Actualmente, la publicación hecha por la revista no se encuentra en el perfil de Instagram donde fue cargada. Sin embargo, la entrevista y fotografías en cuestión siguen visibles en la página web de GQ sin evidentes cambios ni referencias a la crítica de la cantante.