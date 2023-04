"Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural", aseguró la cantante

La cantante Karol G cuestionó el excesivo retoque en sus fotos realizado por la revista GQ, donde fue portada este mes.

“No sé ni por donde empezar este mensaje”, reconoció la cantante. “Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, sentenció.

Karol G aseguró también que informó a GQ que no estaba cómoda con la edición de la imagen, sin embargo, no obtuvo respuesta a su reclamo.

“Agradezco a la revista oportunidad, porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, sentenció.

“Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, cerró.

En la entrevista realizada por Paula Mejía, la cantante habla de su carrera, se sincera sobre la fama e incluso comenta de comida.

En tanto, las imágenes de la portada de GQ, retratada por Donna Trope, desaparecieron de redes sociales. Por su parte, el mensaje de Karol G recibió un amplio apoyo en la publicación y dio pie nuevamente al debate sobre los estereotipos.