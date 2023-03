Tras el reciente concierto de Romeo Santos en Chile que tuvo lugar esta semana, se generó una polémica luego de que el cantante le robara un beso a la modelo argentina Sabrina Sosa, quien asistió al show.

Resulta que en medio de su performance el artista invitó a Sosa a que se acercara. Una vez allí le ofreció su mejilla para que le diera un beso. No obstante, justo antes de que eso se produjera el artista movió su rostro y ambos se dieron un ‘piquito’, generando aplausos de parte del público.

Si bien el momento fue aplaudido por las fans de Romeo, también recibió críticas, donde hubo quienes apuntaron a la situación entre Kiwi y Pamela Leiva en el marco del Festival de Viña 2023, cuando durante una entrevista el reportero besó sin consentimiento a la comediante.

Sobre esta comparación Sosa aclaró algunos puntos en conversación con Página 7. “Me asombró tanto revuelo en algo que yo no lo vi como grave. He recibido muchísimos mensajes que lo ven de la misma manera que yo, sencillo y diferenciado de lo que pasó con el Kiwi con Pamela Leiva”, señaló.

Sabrina Sosa y su beso con Romeo Santos

“Cuando veo el beso del Kiwi con Pamela, hay una clara diferencia, ya que a ella la sorprendieron por completo, pero pienso que es un tema personal de ambos, si a ella le molestó, la apoyamos”, agregó después.

Respecto a Kiwi, apuntó que “ni lo funé o apoyé, nunca tuve una opinión al respecto, hoy que lo comparan, es diferente, no tengo nada en contra de lo que hizo, pero claro que está mal, aunque no me voy a echar en contra de él, porque creo que cada uno tiene sus temas”.

Asimismo, aseguró que su momento con Romeo Santos no se sintió como acoso. “Lo pasé mágicamente, soy fanática de Romeo, y encuentro que el 90% de las mujeres que entramos al Movistar Arena cualquiera querría un beso de él, es tu ídolo, a menos que te genere algún problema con tu pareja”, puntualizó.

“No me sentí acosada, porque estaba dispuesta a lo que sea, yo iba por un beso en la mejilla (…) acoso es otra cosa, es como cuando estoy caminando por la calle y un tipo me agarra cualquier parte del cuerpo“, dijo para cerrar.