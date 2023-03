Ibai Llanos se encuentra organizando el evento “La Velada del Año 3”, una serie de combates de boxeo entre famosos streamers, y que este año contará con la presencia de los chilenos Germán Garmendia y Cristóbal “Shelao” Álvarez.

Vale destacar que esta tercera edición también será transmitida por Twitch y espera tener el mismo éxito que en el 2022, cuando rompió todos los récords de audiencia (ya logrados el 2021) en la plataforma de Internet.

El famoso streamer, youtuber y presentador de deportes electrónicos, Ibai Llanos, anunció hace pocos días la realización de “La Velada del Año 3”. Se trata de un evento en el que un grupo de famosos pelean en un combate de boxeo frente a miles de personas.

La primera edición fue el 2021, la que tuvo gran éxito comercial, seguida de una en el 2022, que superó con creces la anterior, ya que además, contó con presentaciones en vivo de artistas como Bizarrap, Duki, Nicki Nicole o Rels B.

Este año, “La Velada del Año” contará con la presencia de 2 chilenos. Uno de ellos es ex chico reality y Mister Real Universe 2015, Cristóbal “Shelao” Álvarez, quien se enfrentará al español “Viruzz”.

El otro chileno confirmando es Germán Garmenida, youtuber creador de contenido en sus canales “HolaSoyGermán” y “JuegaGermán”, que se verá las caras con el argentino Coscu, en la pelea principal de la noche.

De igual modo, Amouranth, modelo de OnlyFans, también será parte de la cartelera.

Así, los combates de boxeo en “La Velada del Año 3”, serán los siguientes:

1° combate: Ampeter v/s Papi Gavi

2° combate: Samy Rivers v/s Marina Rivers

3° combate: Luzu v/s FernanFloo

4° combate: Viruzz v/s Shelao

5° combate: Amouranth v/s Mayichi

6° combate: Coscu v/s Germán Garmendia