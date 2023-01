La noche del domingo se llevaron a cabo los Premios ESLAND 2023, ceremonia donde se destaca a los mejores streamers del momento. Allí el chileno Germán Garmendia fue reconocido con el premio a “Mejor Trayectoria”.

El evento tuvo lugar en la Ciudad de México, donde asistieron los actuales referentes de Twitch y YouTube hispanohablantes quienes fueron nominados a los premios, que organizados por el youtuber “TheGrefg” tuvieron este año su segunda edición.

Fue en esta instancia que con un pequeño homenaje se premió a Germán Garmendia, por su trabajo en “HolaSoyGermán”, canal que creó en 2011, hace 12 años. Si bien el youtuber ya no publica este tipo de videos, continúa haciendo contenido en el canal “JuegaGermán” y también directos en Twitch.

Germán es hasta ahora uno de los youtubers más conocidos de habla hispana y tiene una amplia trayectoria en estas plataformas, donde creció con gran rapidez, logrando un gran alcance.

Al momento de subir al escenario, aseguró no estar al tanto de este premio e incluso admitió que había asistido al evento para entregar un galardón. “Me hiciste llorar”, reconoció al presentador.

“Gracias México, gracias a todos por el cariño, en serio me siento entre familia acá. Me hicieron llorar, no tenía idea”, comentó.

Otro premio importante de la ceremonia fue el reconocimiento a “Streamer del Año”, que recayó por segunda vez consecutiva en Ibai Llanos, el streamer español con más seguidores en la plataforma hasta hoy.

momento historico de internet hispano y de la humanidad con german garmendia pic.twitter.com/l2fxdwmgR9 — owsel ☆ (@murdockitten) January 29, 2023

Todos los ganadores de los Premios ESLAND 2023

Talk Show del Año

The Wild Project – Jordi Wild

Streamer IRL del Año

Kidi

Clip del Año

La Haka – Gerard Romero

Enojo del Año

Luzu

Fail del Año

Ahí va mi burst – Manute

Mejor Jugador eSports

Jelty

Caster del Año

Vicky Palami

Mejor Cobertura Informativa

Gerard Romero

Baile del Año

El Woody – Carreraaa

Canción del Año

Solo – Robleis

Vtuber del Año

ZilverK

Roleplayer del Año

JuanSGuarnizo

Mejor Streamer del año

Ibai Llanos

Streamer Revelación

Spreen

Mejor Serie de Contenido

El DEDsafío 2

Mejor Miniserie de Contenido

Squid Craft Games

Evento del Año

La Velada del Año 2