Durante la mañana de este lunes, los fanáticos de Shawn Mendes y Sabrina Carpenter se tomaron el Internet, luego de que se publicaran una serie de fotografías de ellos juntos, lo que acrecentó los rumores de que estarían en una relación amorosa.

El chisme que relaciona al cantante canadiense y la actriz estadounidense, comenzó cuando una cuenta de Instagram farandulera recibió un mensaje anónimo que alertó del posible romance.

El pasado 16 de febrero, la cuenta de Instagram DeuxMoi, publicó el primero rumor que vinculaba a Shawn Mendes con Sabrina Carpenter y aseguraron que estarían saliendo, tras ser vistos compartiendo en un restaurante.

Ahora, nuevas imágenes salieron a la luz, donde se ven a ambos artistas compartiendo en el Sunset Plaza en West Hollywood, California, en Estados Unidos.

Las fotos fueron publicadas por Page Six, donde, si bien, no se les ve ningún gesto amoroso, ambos demuestran estar pasando un buen rato.

Tras el rumor, los fanáticos de Shawn Mendes y Sabrina Carpenter no dudaron en reaccionar y afirmar que harían una linda pareja.

Shawn Mendes and Sabrina Carpenter spotted out together. pic.twitter.com/W4Vl03xIhr

— Pop Base (@PopBase) February 27, 2023