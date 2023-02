La madrugada de este viernes, el cantante urbano Pailita preocupó a sus seguidores luego de publicar una imagen donde se le esperando ser atendido en una clínica, a pocas horas de haber pasado por el Festival de Viña esa misma noche.

“Fui bueno”, escribió el artista en ese momento, sin dar mayores detalles de su estado de salud. Sin embargo, cerca de las 13:00 horas actualizó la situación e informó que no se encuentra muy bien, pero que estaría recuperándose.

“Gracias a todos los que preguntaron. Lamentablemente, me dio un virus bastante fuerte, pero ya nos recuperaremos“, comentó en una de sus historias de Instagram.

Por ahora, todo indica que Pailita ya salió de la clínica. Además, para sorpresa de sus fans también informó la cancelación de 3 de sus shows programados para este fin de semana.

“Los shows en Salamanca, Loncoche y San Felipe no se podrán realizar, lamento mucho tener que informarles esto, pero ustedes saben que la salud está primero y no me siento ni al 20% en este momento”, explicó.

“Espero comprendan, los quiero mucho familia. Ayer fue un día increíble y esta semana será mejor, a cuidarse“, concluyó.

Y es que el cantante, había subido al escenario de la Quinta Vergara el viernes para acompañar a Polimá Westcoast con quien comparte el exitoso single “Ultra Solo”.