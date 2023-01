"Esta canción está salpicada de cierta vulgaridad vengativa. De aquí a ciertos años no va a resistir bien la prueba del tiempo, porque la letra es en realidad una mujer con un fusil semiautomático disparando a mansalva contra su ex", asegura el escritor peruano.

Un duro análisis realizó el escritor y presentador Jaime Bayly sobre el tema compuesto por Shakira y el músico argentino Bizarrap, donde desmenuza su relación con el exfutbolista Gerard Piqué.

Desde la tribuna de su programa homónimo, el entrevistador peruano repasó la exitosa canción, calificándola como una “vulgaridad” que atrae principalmente a mujeres “despechadas, malqueridas y sufridas”.

“Se trata de una canción feroz y vengativa contra Piqué. Una canción de éxito formidable, con 50 millones personas que ya han visto la canción (en YouTube). Tal como me informó una de mis fuentes, se trata principalmente de mujeres despechadas, malqueridas y sufridas las que han amado esta canción de Shakira. Porque habla por ellas, hace justicia por ellas, se venga en nombre de ellas, contra el hombre insensible, pérfido, traidor, desleal”, parte sentenciando Bayly.

El escritor reconoce en las “tiraderas” como la de Shakira, un fenómeno más amplio, recordando que “el desagradable músico boricua Residente, que me cae fatal porque va de comunista pero vive como capitalista, hizo un tema hablando muy mal de J Balvin, así vemos que en estas colaboraciones hay un campo fértil para la venganza”.

De igual forma, reconoce que “he sido amigo de Shakira. He estado en su casa. La quiero muchísimo. Por otra parte no conozco a Piqué, no quiero conocerlo ni ser su amigo, pero tampoco es mi enemigo”.

“La canción -comercialmente- es un éxito tremendo. No voy a discutir el sentido de la oportunidad (hace gesto de dinero con las manos), porque Shakira va a ganar mucha plata con esta canción”, expresa, antes de enarbolar lo que ve como positivo en el tema. “Lo que le veo de bueno a esta canción es que al menos Shakira, que está humillada, herida y despechada, se expresa, y al expresarse empieza a sanar, de manera que creo que ha necesitado este vómito negro”, señala.

“Pero desde el punto de vista artístico, la canción no es elegante: es vulgar. Si me hubiera pedido consejo le habría dicho no todavía, no tan pronto, no lo insultes tanto, porque después de todo pasará el escándalo y seguirá siendo el padre de tus dos hijos. No porque Piqué se haya enamorado de otra mujer, eso lo convierte en un sujeto despreciable que debemos odiar”, asegura Bayly.

El presentador radicado en Miami prosigue asegurando que “esta canción está salpicada de cierta vulgaridad vengativa. De aquí a ciertos años no va a resistir bien la prueba del tiempo, porque la letra es en realidad una mujer con un fusil semiautomático disparando a mansalva contra su ex”.

Y sobre la frase de que ‘las mujeres ya no lloran sino que facturan’, Bayly discrepa al opinar que “sin embargo, yo creo que las mujeres sí lloran y los hombres más todavía, y creo que llorar no es una indignidad. El arte que es eterno nace de un llanto de un sollozo, de una tristeza profunda”.

Finalmente, el peruano recurrió al escrito argentino Jorge Luis Borges para declarar como desagradables sus comparativas entre productos de lujo y masivos. “Borges decía que el lujo es una vulgaridad. Hay mucha gente buena que usa Casio y no por eso vale menos. En todo lujo palpita el íntimo soplo de la vulgaridad, expresaba”.

“Yo mismo he dicho un montón de barbaridades y no soy amigo de ninguno de mis ex, pero como soy más viejito, voy aprendiendo. El arte no puede ser un puñal. Debe tener belleza moral. No puede ser un acto de venganza o de crueldad. Debe habitar tanto la belleza como la grandeza ética. Por eso es que principalmente son las mujeres despechadas, heridas, malqueridas, las que se identifican con el espíritu justiciero y vengativo de la canción”, sentencia.