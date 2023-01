La otrora estrella de la pornografía, Ron Jeremy, sería declarado no apto para ser enjuiciado, debido a que sufriría de “demencia severa”, según el diario estadounidense Los Angeles Times.

Jeremy, quien ha aparecido en más de 1.700 películas para adultos desde los años 70, fue sometido a exámenes psiquiátricos antes de enfrentar un juicio por cargos de ataque sexual y violación contra 21 mujeres y jóvenes.

El diario Los Angeles Times citó un correo electrónico filtrado en el que expertos en salud mental concluyeron que Jeremy está “mentalmente incapacitado” y con pocas chances de recuperación.

“Como resultado del acuerdo entre los expertos, el defendido será declarado incompetente para enfrentar un juicio (…) su prognosis para mejorar no es buena”, escribió en el documento el fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, Paul Thompson.

“Si no mejora, no podremos juzgarlo por sus crímenes. Porque el procedimiento criminal se suspende si él es incompetente, tampoco podemos conseguir que se declare culpable ni discutir otras medidas para hacer justicia para las víctimas de este caso”, añadió

Ron Jeremy is suffering from “severe dementia” and will be declared incompetent to stand trial on multiple charges of rape later this month, according to an e-mail obtained by The Times. https://t.co/5kbDBXJONz

— Los Angeles Times (@latimes) January 6, 2023