Durante la noche de este lunes 15 de agosto, un documental mostró a Ron Jeremy, uno de los actores porno más conocidos de la historia, en un deplorable estado de salud, mientras se encuentra a la espera de un juicio, por más de 30 acusaciones de violación y agresión sexual.

Se trata de “Porn King: The Rise and Fall of Ron Jeremy“, una producción exhibida por el canal británico Channel 4, que evidenció como Jeremy tiene problemas, por ejemplo, para escribir su nombre.

El ascenso y la caída de Ron Jeremy

Ron Jeremy fue una de las estrellas porno más prolíficas de la industria triple X. Rodó más de 2000 películas y ostenta el récord mundial Guinness por “la mayor cantidad de apariciones en películas para adultos”.

Sin embargo, desde comienzos de siglo, el actor ha sido acusado de múltiples delitos como violación y agresión sexual por parte de varias mujeres.

Jeremy, actualmente espera en la cárcel su juicio, acusado de más de 30 cargos de agresión sexual que involucran a 21 mujeres y niñas desde hace más de dos décadas.

El pasado 17 se suspendieron los procedimientos judiciales de su causa, luego de que un abogado planteara dudas sobre la salud mental del exactor porno.

Estado de salud mental del “actor porno récord”

El documental emitido este lunes en Inglaterra, acerca de la actualidad de Ron Jeremy, dejó evidencias de que el actor no se encuentra bien de salud, sobre todo en la parte mental.

Ya durante su arresto en el 2020 había dudas, ya que su lugar de residencia fue descrito como un verdadero “chiquero”, ya que Jeremy sería un acumulador compulsivo.

En las escenas de Channel 4 se ve a Jeremy completamente ido en varios pasajes, confundido y cambiante. Pero la parte que más llamó la atención fue cuando el protagonista tuvo problemas para escribir su propio nombre y debió preguntar si era realmente “Jeremy”.

Mira la escena del documental de Ron Jeremy aquí: