Marilú Balbontin, mamá de Javiera Suárez, rememoró a la periodista en el día de su cumpleaños este 29 de diciembre. La comunicadora falleció en 2019 producto del cáncer y hoy estaría cumpliendo 40 años.

“Feliz cumpleaños al cielo mi querida Javierita hoy serían tan solo 40 años“, escribió Balbontin en su cuenta de Instagram. El mensaje se llenó de interacciones, donde sus seguidores le brindaron comentarios de apoyo y de recuerdo para su hija.

“Un abrazo Javi, los mejores recuerdos de tu actitud frente a la enfermedad y de tu belleza iluminadora”; “Me uno a la celebración donde sea que te encuentres. Viniste a esta tierra a dejar un legado, enseñarnos a ser mejores personas 🙏❤️”, escribieron algunos.

Cabe recordar que la periodista falleció a los 36 años tras ser diagnosticada con cáncer de piel en 2016. Así fue como atravesó un largo tratamiento por la enfermedad en etapa 4 que finalmente terminó con su vida en 2019.

Desde entonces, Javiera Suárez es constantemente recordaba por su mamá, familiares, cercanos y personalidades de televisión que pudieron compartir con ella algunos espacios en pantalla.

De hecho, Cristian Arraigada, quien fue su esposo, también acostumbra a rememorarla en redes sociales. Así lo hizo hace algunos meses para el sexto cumpleaños de su hijo.

“Ya son 6 años y me cuesta creer lo grande que estás y lo rápido que pasa el tiempo. No me quiero perder un día de tu vida. Estoy seguro que desde el Cielo tu mamá hoy celebra con nosotros”, escribió ese día.

Así también lo hizo meses atrás por el aniversario de su muerte. “Te recordamos con el mismo amor de siempre y no nos deja de sorprender que pueden pasar los años, pero tus profundas palabras y testimonio de vida siguen dejando huella en tanta gente”, dijo.