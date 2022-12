El pasado domingo culminó el Mundial de Qatar 2022, campeonato que exhibió partidos de gran calidad pero que, a su vez, fue foco de diversas críticas debido al tema de los derechos humanos en ese país.

Fue por eso que, el pasado fin de semana, bastantes famosos y celebridades evidenciaron opiniones en contra de lo que sucede a diario en ese país, lo cual, a juicio de ellos, habría sido pasado por alto en medio de la efervescencia del fútbol.

Uno de ellos fue Fernando Paulsen, quien en Tolerancia Cero apuntó contra el campeonato y el manejo de la Fifa: “El mundial fue un certamen cubierto de corrupción para obtener la sede, en el contexto previo del arresto masivo más grande de la historia de Estados Unidos, cuando en 2015 en ese país se arrestaron nueve funcionarios de la FIFA y cinco ejecutivos, por cargos que van desde lavado de dinero hasta fraude y asociación ilícita. Uno de los nuestros incluido, el ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue”.

“Qatar fue la guinda de la torta. Hay documentales en YouTube y Netflix, sobre cómo se obtuvo la sede. La magia del fútbol nos hizo olvidar ello por más de un mes y ser testigos de un campeonato y una final extraordinarios”, agregó.

Una figura internacional que hizo alusión a esto fue Shakira, quien por medio de las redes sociales llamó a no olvidar otros aspectos de la vida en comunidad.

“Yo también pienso como tú. El mundial, la navidad no pueden ser más importantes que la vida humana, los derechos de las mujeres, y aquellas voces que a la fuerza otros quieren silenciar. Hablemos de lo realmente importante o lancemos un grito unidos, mientras tengamos voz”, expresó.

Asimismo, Alejandro Sanz utilizó su cuenta de Twitter para referirse a un tema bastante sensible durante los últimos días: la condena a muerte al futbolista iraní Amir Nasr-Azadani.

“Amir nasr-azadani está condenado a la horca por defender los derechos humanos. Por favor, seamos del equipo de la vida, de la justicia. Unámonos todxs en un grito de esperanza ante la barbarie diaria y continúa que ejerce Irán en contra de las libertades”, indicó.

También lo hizo el cantante Ismael Serrano a través de redes sociales, indicando que habían perdido una oportunidad de denunciar situaciones relacionadas a derechos humanos.

“Una gran oportunidad perdida la de los profesionales del fútbol internacional para pedir la liberación de Amir Nasr-Azadani, el jugador iraní condenado a muerte por protestar contra la represión de las mujeres en su país”, detalló.

“Una oportunidad perdida para señalar la violación de los Derechos Humanos en Qatar”, concluyó entre sus críticas a Qatar 2022.

No. No me gusta el fútbol. Pero he visto el partido con amigos argentinos. Y he sufrido, he llorado, he reído, he celebrado, hemos llamado a amigos que estaban lejos, hemos gritado por el balcón, hemos celebrado. Sí. Con todas las contradicciones. Enhorabuena, Argentina.

— Ismael Serrano (@SerranoIsmael) December 18, 2022