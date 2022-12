Simon Cowell es conocido a nivel mundial por sus duros comentarios en los programas America’s Got Talent y su homónimo en Reino Unido. A eso se suma una carrera promoviendo a nuevos talentos, entre ellos One Direction, Fifth Harmony y Kelly Clarkson. No obstante, hace algunos días dio bastante de qué hablar por otro tema: su apariencia.

Esto debido a que a mitad de semana se viralizó una nueva imagen de él, que deja en evidencia el notorio cambio que ha tenido su rostro a raíz de las, supuestas, cirugías estáticas.

Sin ir más lejos, comentarios en redes sociales apuntaban derechamente a que parecía que “se estuviera derritiendo”, haciendo referencia a la línea de sus ojos.

Lo cierto es que, haca un tiempo, Cowell había reconocido que tenía cierta adicción hacia las operaciones de este tipo, las cuales estaba intentando dejar de lado a sus 63 años.

“Hubo un tiempo en el que creo que me fui muy lejos. El otro día vi una foto mía de antes y no me reconocí, la verdad parecía como sacado de una película de terror”, expuso en 2018 a The Sun.

En esta oportunidad no está claro si su apariencia actual se debe a una operación, tratamiento estético o baja de peso. Años atrás también había asegurado que utilizó Botox.

“Hubo una fase en la televisión en que todos los que trabajaban en pantalla tenían la cara llena de esto y lo otro”, admitió.

No obstante en abril de esto año expuso, al mismo medio, que había dejado esta clase de tratamiento debido a problemas que había tenido con su familia.

“Mi hijo Eric se puso histérico al ver mi cara. En ese entonces me dije que era suficiente. No hay relleno en mi cara ahora. Cero”, comentó.

Hay que señalar que el icónico productor se alista para ser parte de America’s Got Talent en su versión de All Stars, que reunirá a ganadores y grandes concursantes de épocas pasadas.