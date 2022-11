En el mundo de las luces y las cámaras, se encuentran muchas historias de esfuerzo que han sido alagadas por el público, debido a la cantidad de obstáculos que han tenido que esquivar para surgir y hacerse un espacio en un campo tan competitivo como lo es el modelaje, el cine, la televisión o la música.

Frente a ello, existe la otra cara de la moneda, donde personas acomodadas quienes han nacido en un mundo lleno de privilegios, han tenido todas las garantías para triunfar en el mundo artístico. Ser hijo/a, sobrino/a y incluso nieto/a de algún rostro famoso puede abrir miles de puertas y asegurar una carrera en lo que ellos desean.

Estas personas conocidas como “hijos del nepotismo” o “nepo babys“, han cambiado la forma de entrar a la industria como un rostro deseable y destacable, llenándose de críticas debido a su poco esfuerzo en surgir sin el apoyo de sus padres, tíos o abuelos.

¿Quiénes son los “nepo babys”?

El término “nepo babys” se describe como: el hijo de un famoso actor o celebridad quién se hizo famoso debido al nepotismo. Algunos ejemplos conocidos pueden ser: Brooklyn Beckham (hijo de David Beckham y Victoria Beckham), Maya Hawke (hija de Uma Thurman e Ethan Hawke) o Jaden Smith (hijo de Will Smith y Jada Pinkett Smith).

Debido a sus privilegios, los hijos del nepotismo cuentan con las redes o contactos necesarios para crear su propia carrera o incursionar dentro del mundo profesional de una manera más fácil y accesible para ellos.

Ante esta facilidad para generar fama y reconocimiento en diversas áreas, aparecen las críticas por sus privilegios, en comparación a otras personas que pasan años buscando una oportunidad.

La mirada está centrada en todas estas personas, luego de una entrevista a una importante “nepo baby”, quien se llenó de cientos de comentarios criticando su opinión poco realista frente a la realidad de las personas que luchan por una oportunidad en su carrera.

“Internet parece preocuparse mucho por ese tipo de cosas”

Lily-Rose Depp, hija del actor Johnny Depp y y la cantante Vanessa Paradis, fue entrevistada por la revista ELLE, donde le preguntaron respecto a la etiqueta “nepo baby”, refutando el término ya que no se sentía identificada por él.

“Internet se preocupa mucho más por quién es tu familia que la gente que te escoge para los castings. Tal vez metas el pie en la puerta, pero todavía lo tienes en la puerta. Hay mucho trabajo que viene detrás de eso. Me resulta extraño reducir a alguien a la idea de que solo está ahí porque es algo generacional”, señaló Depp duranta la entrevista.

Esto generó bastantes críticas, debido a que no cuestionó sus privilegios y beneficios por ser hija de celebridades. Con ello, algunas opiniones hicieron ruido en el público, alabando la crítica frente a este caso de nepotismo.

“Aprecia y reconoce el lugar del que vienes”

Las redes sociales no dejaron de llenarse de opiniones sobre el caso de Lily-Rose Depp, por lo que la modelo italiana Vittoria Ceretti, no dudó en escribir sus pensamientos respecto a esta situación.

“Sí, entiendo todo ese ‘estoy aquí y trabajo duro para lograrlo’, pero realmente me encantaría ver si hubieras aguantado los cinco primeros años de mi carrera. No solo ser rechazada, porque sé que tienes experiencia con eso y seguramente puedas contarme tu historieta triste al respecto (aunque al final tú siempre te puedes ir a llorar al sofá de tu padre en la villa de Malibú)”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram.

“No tienes ninguna idea de cuánto tienes que luchar para que la gente te respete. Lleva años…lo que tú obtienes gratis el primer día”, añadió Vittoria.

“Sé que no es tu culpa, pero por favor, aprecia y reconoce el lugar del que vienes”, finalizó el mensaje dejado en su historia de Instagram.

Otra reconocida en las pasarelas es Anok Yai, la modelo estadounidense de ascendencia sudanesa, también entregó su opinión en sus redes sociales.

“Veré a algunos de ustedes, niños privilegiados, estresarse por no conseguir un trabajo debido al impacto en su carrera, mientras que hay otros que se estresan por no conseguir un trabajo porque no sabemos si podremos cuidar a nuestros padres este mes o enviar a nuestros hermanos a la escuela“, comentó la modelo.

Otros nepo babys salen a hablar

Frente a las críticas contra los dichos de Depp, otros “nepo babys” reconocidos en la industria, han salido también a entregar su versión como personas privilegiadas.

Zoë Kravitz, hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet, habló sobre el tema en una entrevista para el medio GQ. Allí mencionó que sentía una “profunda inseguridad” sobre estar en la industria del entretenimiento, agregando que “es completamente normal que la gente esté en el negocio familiar“. Además, mencionó estar orgullosa de su familia y cómo han forjado carreras tanto en la música como en la actuación.

Otra hija de celebridades que ha hablado sobre el discurso de “nepo baby” es Willow Smith, hija de Will Smith y Jada Pinkett Smith. En una entrevista con Rolling Stone respondió: “No me concentro en lo que otras personas sienten por mí. Me pusieron en este planeta para ser alguien que eleva la vida de las personas con mi arte y mis palabras y eso es todo”, respondió la cantante.

“Nepo babys” que se han hecho un camino en la industria

Muchas veces los privilegios no segura ser conocidos en la industria, como lo que ha pasado con Ty Tennant, el actor quién participó en “La Casa del Dragón” como el joven Aegon II Targaryen, es hijo de la actriz Georgia Moffett e hijo adoptivo de David Tennant. El actor ha tenido algunos papeles en otros proyectos fílmicos, pero hasta ahora no eran tan conocida su relación con el actor de Doctor Who.

Otro ejemplo conocido ha sido el camino de la actriz Lily Collins, hija del músico Phil Collins, quien en una entrevista para Vogue Francia entregó su punto de vista respecto al tema.

“Estoy orgullosa de mi papá, pero quería ser yo, no solo su hija“, indicó. Frente al camino de la música, Lily respondió: “Me encanta cantar. Pero como quería hacer mi propio camino, lejos del genio paterno, preferí ser actriz”.

También existen otros rostros que aparte de tener relaciones privilegiadas en la industria, han podido destacar con lo que hacen, como Dakota Johnson, Jack Quaid, Miley Cyrus o Timothée Chalamet, quienes han sido reconocidos por sus pares, además de ser destacados en varias ceremonias o premiaciones.