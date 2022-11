La madrugada de este sábado se confirmó la muerte de la cantante estadounidense Irene Cara, recordada por su interpretación musical en la película Flashdance con la canción What a Feeling. La noticia fue informada por su publicista.

“Es con profunda tristeza que en nombre de su familia, comunico el fallecimiento de Irene Cara”, escribió Judith A. Moose, representante de Cara, a través de una declaración de posteó en la cuenta oficial de Twitter de la artista.

Así mismo detalló que su familia había solicitado privacidad “mientras procesan su duelo”, agregando que los servicios funerarios estarían pendientes y más adelante se prepararía un acto memorial para sus fans.

Moose además recalcó que anunciar la muerte de un artista era la peor parte de su trabajando y aseguró que Irene Cara “era un alma bellamente dotada cuyo legado vivirá para siempre a través de su música y sus películas”.

This is the absolute worst part of being a publicist. I can't believe I've had to write this, let alone release the news. Please share your thoughts and memories of Irene. I'll be reading each and every one of them and know she'll be smiling from Heaven. She adored her fans. – JM pic.twitter.com/TsC5BwZ3fh

