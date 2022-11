Este miércoles, la policía de York arrestó a un hombre luego de que este intentara arrojar huevos al rey Carlos III, cuando la autoridad saludaba a la gente en la ciudad del norte de Inglaterra.

El momento, que fue captado por las cámaras de televisión y algunos videos de usuarios en redes sociales, muestra que el monarca se encontraba junto a la reina consorte Camilla Parker cuando tres huevos se estrellan a su alrededor.

Si bien ninguno de los huevos alcanzó a Carlos III, los guardias de seguridad lo evacuaron inmediatamente del lugar. En los videos, se puede ver cómo los proyectiles pasan por delante y por atrás del rey, quien resulta ileso.

Here's another angle of Charles III and his Queen Escort five eggs being thrown at them in York. Omo! Omo! 😂 #KingCharlesYork #KingCharlesTheCruel pic.twitter.com/byu18q0ajJ

En el momento de la detención del hombre, cuya identidad o edad no se ha publicado, se escuchó a un hombre gritar: “Este país fue construido con la sangre de esclavos”, mientras otros asistentes empezaron a cantar el himno nacional “Dios salve al Rey”.

En otro video, se puede apreciar el momento en que escoltas detienen al joven para que no huya. Luego, alrededor de cinco oficiales de policía llegan para inmovilizar al sujeto a través de las vallas papales.

Major incident here in York as a lone protestor tries to throw an egg at the king screaming that the country was built on the blood of slavery. He is bundled to the ground. People screaming ‘shame on you’ at him and ‘god save the king’ pic.twitter.com/tRoLjFWuJ4

— Rebecca English (@RE_DailyMail) November 9, 2022