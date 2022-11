Cherilyn Sarkisian, más conocida como Cher, actriz y cantante estadounidense de 76 años, confirmó que se encuentra en una relación amorosa con Alexander Edwards, un ejecutivo musical y cantante californiano de 36 años, es decir, 40 años menor que ella.

Ambos fueron vistos juntos hace pocas semanas cenando en una zona de Hollywood, en Estados Unidos. Ahora, la artista ratificó que está saliendo con Edwards, por medio de palabras escritas en su cuenta oficial de Twitter.

Exactamente, son 40 años de diferencia entre Cher y Alexander Edwards. Ante esto, la ganadora de un Oscar como Mejor Actriz, escribió en su red social: “El amor no entiende de matemáticas, ve el corazón”.

De esta forma, la artista confirmó la relación. Un rumor que corría fuerte desde hace unos días por los medios hollywoodenses.

De igual modo, Cher colgó en Twitter una foto de su nuevo novio y respondió a varios comentarios de sus seguidores. En ellos, asegura estar consiente de la diferencia de edad entre ambos; que está enamorada (lo dijo con un corazón), pero no ciega.

“Como todos sabemos… no nací ayer, y lo que sé con seguridad… es que no hay garantías. Cada vez que tomas una decisión, te arriesgas. Siempre me he arriesgado… es lo que soy”, reflexionó.

As we All Know …I WASNT BORN YESTERDAY,& What I Know For Sure…There Are No Guarantees. Anytime you make a Choice You Take a Chance.I’ve Always Taken Chances…It’s WHO I Am

— Cher (@cher) November 6, 2022