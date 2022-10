Calista Flockhart en los años 90 y al principio del milenio era una de las actrices más cotizadas de la televisión estadounidense.

Su protagónico como la abogada heroína en la serie “Ally Mcbeal” la levantó a ser una de las actrices con una de las carreras más promisorias de la década.

Comenzó su camino en la actuación recorriendo Estados Unidos con una pequeña compañía de teatro, luego de cursar Interpretación en la Universidad de New Jersey.

Fue en esas obras de teatro donde fue descubierta por un productor y la llevó a trabajar en Juego de Grillos, la película donde era la novia del hijo de Robin Williams, consignó Hola!.

Luego, vino el papel que la hizo famosa en todo el mundo, sin embargo, para cuando terminó la exitosa “Ally McBeal” simplemente desapareció de la escena hollywoodense. Pero a sus 58 años, retoma su carrera con fuerza y un nuevo papel.

La Ally McBeal de Calista Flockhart

Durante los 90, el drama cómico “Ally McBeal” se robó la pantalla norteamericana con Calista Flockhart al frente.

La serie legal trataba de una joven abogada de la Ivy League que era despedida de su trabajo por denunciar acoso sexual por uno de los socios de la firma.

Esto llevaba a que consiguiera un nuevo empleo en un alocado bufete, Cage & Fish, donde se desarrolla la historia. McBeal se encuentra con su ex novio que es su nuevo compañero de trabajo y a partir de ahí comienza una serie de situaciones que hicieron que las 5 temporadas de Ally McBeal fueran exitosas internacionalmente.

La comedia creada por David E Kelley generó el reconocimiento de Calista con nominaciones a los premios más importantes de la televisión como los Emmy y Globos de Oro, estatuilla que logró llevarse a casa una vez.

Según destaca Yahoo!, el brillante trabajo de Calista Flockhart en la sitcom la llevó a obtener papeles en “Sueño de una noche de Verano”, “Con solo mirarte” o “Frágiles”, la última película de la pantalla grande para esta actriz que en el 2000 tenía una de las carreras más promisorias de Hollywood.

Sin embargo, las cosas cambian de un momento a otro y eso pasó con Calista, que antes de dar el gran salto profesional, privilegio dar un simple paso, personal.

Las críticas frente al éxito

En la época que Calista estaba en la cima, la prensa amarillista de Hollywood era muy dura con las celebridades en ascenso y esta joven actriz no estuvo excenta.

Se especulaba con su extrema delgadez, aludiendo a problemas relacionados con su alimentación y también al agotamiento que generaba su trabajo en Ally McBeal, donde las grabaciones eran agotadoras.

Sin embargo, Calista nunca respondió a las críticas, que incluso la comparaban con su personaje, una abogada un poco neurótica.

Ken Olin, productor ejecutivo de la serie donde también trabajó Flockhart, “Brothers & Sisters”, mencionó a Los Angeles Times “Dondequiera que aparezca, por la razón que sea, es un pararrayos para los medios de comunicación, el escrutinio y un cierto tipo de resentimiento. Ha tenido que ser duro para ella. Hirió sus sentimientos. Cuando se te considera un icono y personificas cosas que molestan a mucha gente, como una mujer neurótica y hambrienta de hombres que supone un retroceso para las mujeres inteligentes y liberadas, la gente se ensaña contigo. El personaje de Ally McBeal representaba algo que ella no es”.

Para principios de 2001, Calista Flockhart tomaba las riendas de su vida, aunque eso significara sacrificar su carrera. Fue en ese momento que adoptó un bebé recién nacido, Liam.

El pequeño llegó a revolucionar la vida de la actriz en la última temporada de Ally Mc Beal y resultó ser el timón de la vida de una joven que tenía todo para ser la gran estrella de Hollywood, pero privilegió a su familia.

La familia está primero para Calista Flockhart

Liam no fue el único que llegó a la vida de Calista durante estos años.

También conoció en 2002 a quien aún es su pareja, el actor Harrison Ford.

Fue específicamente en la ceremonia de los premios Globos de Oro, donde galardonaban al actor con el premio Cecil B. DeMille. Ahí se encontraron y no se volvieron a separar.

Las críticas afloraron inmediatamente por la diferencia de edad de ambos, sin embargo, eso nunca fue un tema para la actriz.

“No me molesta. A veces, incluso, digo: ‘Vaya, sigo olvidando que es 22 años mayor que yo’. No influye para nada en nuestra relación. Me gusta su aspecto a primera hora de la mañana. No es guapo, es más bien mono. Parece un niño pequeño” declaraba Flockhart, menciona El País.

La pareja se casó en 2010 y actualmente forman una de las parejas más sólidas y longevas del mundo del espectáculo con 20 años de historia.

Sin embargo, fue su hijo Liam el que siempre privilegió. Desde que él llegó a su vida Calista dedicó su vida a ser madre y solo participó en proyectos que le garantizaran quedarse en Los Angeles, para no intervenir con la vida de su hijo.

Esto fue lo que generó que saliera de la pantalla chica y grande durante muchos años, aunque cada cierto tiempo tenía nuevas apariciones que solo implicaba que se movería uno o dos días de casa.

La vuelta a la pantalla de Calista

En 2015 pudimos ver la vuelta de Calista Flockhart en gloria y majestad a la pantalla chica.

Se sumó al elenco de Supergirl, sin embargo, duró solo algunos capítulos hasta que la producción que cambió a Vancouver, lo que suponía alejarse de su hogar y terminó apareciendo esporádicamente en la serie.

Luego de eso no hubo nuevos proyectos para la actriz hasta que recientemente se anunció que regresará de la mano de Ryan Murphy en la segunda temporada de “Feud”.

Considerando que Liam ya está en la universidad, Calista retoma su carrera con este protagónico en el que interpretará a Lee Radziwill, la hermana de Jackie Kennedy.

Se suma al elenco en el que estará Tom Hollander, Naomi Watts, Chloë Sevigny, Diane Lane.

Según comentó Fotoramas, esta segunda temporada girará en torno a Trumpan Capote, su paso por la sociedad de Nueva York y los secretos de las mujer a las que llamó sus “cisnes”.

Basándose en la novela de Laurence Leamer, ‘Las mujeres de Capote: Una historia real de amor, traición y un canto de cisne para una época.’.

Esta será una nueva oportunidad para ver el talento de Calista Flockhart, quien también volvió a su primera pasión, las tablas en “Quién teme a Virginia Woolf?”, una obra que se montó en el teatro Geffen Playhouse, de Los Angeles.