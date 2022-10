El rapero Kanye West acabó saliendo de la lista Forbes de estrellas multimillonarias luego de que Adidas decidiera cortar las relaciones con el músico debido a una serie de comentarios antisemitas que el exesposo de Kim Kardashian realizó en el fin de semana.

Y es que el intérprete de Gold Digger ha protagonizado una serie de polémicas durante las últimas semanas, logrando que diferentes famosos -y marcas- le den la espalda.

Todo inició durante la semana de la moda en París, donde el rapero quiso lanzar su propia línea de ropa. Ahí, llegó vestido con una polera que exclamaba en letras blancas “White Lives Matter”, controversial movimiento que nació como contraparte del “Black Lives Matter”.

Este último surgió en EE.UU. en forma de protesta por parte de los ciudadanos afrodescendientes del país. Con él buscan la igualdad de derechos y justicia social por números víctimas de racismo y casos mediáticos que han sido de conocimiento mundial.

El músico acabó siendo duramente criticado por la editora colaboradora de Vogue, Gabriella Karefa-Johnson, a quien el músico comenzó a atacar en redes sociales subiendo imágenes de la comunicadora y burlándose de su atuendo.

Sin embargo, pocos días después Twitter e Instagram bloquearon las cuentas de West en sus plataformas luego de que miles de usuarios denunciaran comentarios antisemitas hechos por el músico.

En su inicio, nombró a Jared Kushner, judío y yerno de Donald Trump, al decir que era el hombre tras unos tratados de paz en Medio Oriente, los cuales habrían sido gestados solo para “ganar dinero”.

“No creo que tengan la capacidad de hacer nada por su cuenta. Creo que nacieron con el dinero en la cabeza”, declaró a continuación.

Entonces, surgieron dudas sobra si sus palabras iban en contra de la familia del ex presidente de EE.UU. o bien, el pueblo judío. Sin embargo, sería el mismo músico quienes corroborarían sus intenciones, cuando amenazó con atacar a los religiosos al estilo “Death con 3”, aludiendo al “DEFCON 3”, expresión militar ante una alerta de guerra.

Asimismo, la familia de George Floyd, el afroamericano asesinado por un policía en Mineápolis (EE.UU.) en 2020, anunció una demanda por difamación contra West, al quien reclaman 250 millones de dólares por decir que la causa de su muerte fue el consumo de fentanilo y no la violencia policial.

En una entrevista en el podcast Drink Champs, el rapèro aseguró que Floyd falleció por consumo de droga y no por la asfixia que le provocó el policía Derek Chauvin, quien hincó su rodilla sobre el cuello de la víctima durante más de nueve minutos, como confirmó la autopsia y la sentencia judicial que condenó al agente.

Pero no solo las redes sociales cortaron su relación con Ye. Todo inició con Balenciaga y Vogue, quienes cortaron públicamente sus lazos la semana pasada. A estos, les siguió la agencia de talentos CAA, quienes decidieron dejar de representar al artista, así como también la productora MRC decidió archivar un documental sobre West.

De todas formas, West tenía un confiable: Adidas, la marca deportiva con la que trabaja desde 2013 con su línea Yeezy. “Puedo decir cosas antisemitas, y Adidas no puede dejarme”, aseguró el artista en el podcast de Drink Champs a principios de este mes.

Kanye:

“The thing about it being Adidas — I can say antisemitic things and Adidas can't drop me. Now what? Now what?”

pic.twitter.com/a9S1EvzPk2

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) October 21, 2022