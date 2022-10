La actriz Kaley Cuoco, que interpretaba a ‘Penny’ en la serie The Big Bang Theory, publicó un conmovedor mensaje a través de su cuenta de Instagram. Allí dio a conocer a sus seguidores que está embarazada y además reveló el sexo del bebé.

Este sería su primer hijo con el actor Tom Pelphrey, conocido por su papel en Netflix para la serie Ozark. La pareja confirmó su relación en mayo de este año.

“La niña Pelphrey viene en 2023💕 más que bendecida y en la luna… ¡¡¡Te 💓 @tommypelphrey !!!”, publicó la actriz en la red social, donde además compartió algunas postales del momento en que descubrieron el sexo del bebé.

Según indican las fotos, la pareja recibió la noticia a través de un pastel cuyo interior era color rosa. Así mismo Pelphrey compartió imágenes similares en su perfil. “Y luego fue aún MEJOR. 🎀🎀🎀. Te amo más que nunca @kaleycuoco ♥️🙏♥️”, escribió.

Kaley Cuoco concretó su divorcio con el actor Karl Cook a inicios de 2022, luego de que ambos anunciaran su separación en septiembre de 2021. Poco tiempo después confirmó su romance con Tom Pelphrey, con quien ahora tendrá su primer hijo.

La actriz además dio que hablar recientemente tras la publicación de un extracto del libro The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series, qué está próximo a ser lanzado.

Allí se revelan varios momentos decisivos de su vida y la del resto del elenco de la serie, entre ellos un accidente a caballo en 2010, que casi provocó la amputación de una de sus piernas.

“Todo terminó bien, y estaba despierta y trabajando una semana después, pero los médicos actuaron como si nunca fuera a caminar de nuevo. Sonaba mucho peor de lo que era”, cuenta Cuoco en el libro.