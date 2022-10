Luego de haber acaparado portadas por su extraño aspecto en septiembre de este año, la modelo Cara Delevigne y la actriz Margot Robbie fueron vistas juntas en Argentina, donde protagonizaron un confuso incidente con un camarógrafo.

Según consignó TMZ en su inicio, Robbie y Delevigne estaban cenando en Buenos Aires la noche del domingo cuando, al salir del restaurante, decidieron pedir un Uber para llegar a su hospedaje.

Sin embargo, cuando se acercaron al vehículo solicitado en la aplicación, un fotógrafo se abalanzó a ellas para fotografiarlas. “El encuentro asustó al conductor, que decidió irse con Cara en el auto y Margot ingresando al vehículo”, describen.

De acuerdo al medio, la protagonista de Barbie tuvo que saltar para evitar ser arrastrada, a lo que el fotógrafo continuó sacando nuevas imágenes.

Así, dos amigos de la actriz decidieron intervenir. Según el medio de espectáculos, el hombre huyó al ver a los sujetos, cayéndose en medio de su carrera.

Sin embargo, y de acuerdo a Infobae, el fotógrafo, llamado Pedro “Peter” Orquera, acusa que los hombres lo echaron del lugar para luego seguirlo y golpearlo.

“Estoy psicológicamente muy quebrado, muy angustiado”, comentó el profesional al medio, asegurando que los hombres están acusados de lesiones graves.

Específicamente, Orquera sufrió una fractura expuesta en el codo derecho y está hospitalizado esperando una cirugía.

La otra versión de la polémica de Cara Delevigne y Margot Robbie

En conversación con dicho medio, Orquera comentó que “las fotos me las encargó una revista, me avisaron que las dos actrices estaban de incógnito en el país, las busqué y las encontré en el restaurante”.

“Cuando salieron e iban a subirse a un coche, las puertas estaban trabadas y se pusieron como locas. Y así logré las fotos”, narró apuntando que inmediatamente los hombres se acercaron.

“Yo seguí haciendo fotos. Se la agarraron conmigo, me empezaron a insultar en inglés, me prepotearon y salí corriendo rumbo al taxi que me estaba esperando. Me querían quitar la cámara”, narró.

De acuerdo al fotógrafo, “venían por mí y me alcanzaron. No sé cuál fue, pero se tiró con todo su peso contra mí en velocidad; y caí al piso con el brazo y choqué contra mi taxi. Fue terrible. La cámara voló y yo veía el hueso al descubierto, la hemorragia y no podía mover el brazo. Perdí la consciencia”, acusó el profesional.

“Es la primera vez que tengo una experiencia así, de una brutal paliza, de acto de violencia de esta naturaleza. Mi cámara voló por el aire. Por suerte, la recogimos del piso y la guardé en la mochila. Las imágenes las tengo”, añadió poco después.

El regreso de Cara Delevigne tras errático comportamiento

A mediados de septiembre, Delevingne fue vista desaliñada y nerviosa. Su última aparición tuvo lugar en el aeropuerto de Los Ángeles, donde fue grabada y fotografiada mostrando un comportamiento errático.

Según la especulación de los medios, la joven modelo estaría atravesando un difícil estado de salud, por razones que no se han confirmado, destacando también su ausencia en el lanzamiento de su propia colección de ropa Cara Loves Karl y los premios Emmy.

Sin embargo, pocas semanas después, Robbie reapareció en redes sociales participando de la Semana de la Moda de París, donde presentó su colección con la firma Karl Lagerfeld.